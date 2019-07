CK Vlijmen TP: Eén maand oud merrieveulen van Cizandro kampioen

Drie van de vier veulens ontvingen een eerste premie in Vlijmen maar er werd geen veulen uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Kampioen werd het merrieveulen waarvoor nog een naam bedacht moet worden.

Zij is een dochter van Cizandro (uit Zidalburga keur van Manno) van f/g. Peter Vugts uit Vught. Viggon van Beest: “Een heel jong, dapper en hoogbenig veulen met heel veel ras dat zich in beweging heel mooi maakt in het front en een goed voorbeengebruik toont.”

Bron: KWPN/Horses.nl/ Tekst: Dini Brouwer