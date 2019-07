CK Vlijmen TP: Keurmerrie Jarina Algemeen Kampioen

Vandaag vindt in Vlijmen voor Regio Tuigpaard Zuid de Centrale Keuring plaats. Begonnen werd met de oudere merries en de twee aangeboden vier- t/m zevenjarige keur/elitemerries kregen daarbij een aanwijzing voor de Nationale Tuigpaardendag. Jarina (v.Delviro) ging er uiteindelijk in de Kampioenskeuring met de titel vandoor.

Op kop en uitgenodigd voor de kampioenskeuring werd Jarina (Delviro HBC uit Delvira stb. van Manno, f. Hilbert Meijering uit Oosterhesselen) van Jan Thijs uit Heeze. Deze merrie heeft 39 winstpunten. Jurylid Lammert Tel: “Het betreft een rubriek met twee kwaliteitsvolle merries. Het kopnummer Jarina is een zeer tuigtypische merrie met hard beenwerk en presenteert zich met veel veer, dans en kracht in de bewegingen. Ze zou nog even meer schoudervrijheid mogen hebben.”

Jirzela-C en Karin

Tweede stond Jirzela-C (Plain’s Liberator uit Zina ster pref van Manno, f. J. Castelijns uit Hapert) van Raeven Sporthorses B.V. uit Noorbeek. “Een aansprekende merrie met ras, ruime belijningen en een mooie schoft/schouderpartij. In beweging maakt ze heel veel front maar ze zou er nog even meer in mogen klimmen.” Deze merrie heeft 30 winstpunten. Sterwaardig verklaard en uitgenodigd voor de kampioenskeuring werd de Reg. A-merrie Karin (Granaat uit Geertje stb. van Waldemar) van f/g Cor van Dijk uit Boekel.

Jarina Kampioen

Vijf merries waren er uitgenodigd voor de kampioenskeuring en in Tuigpaard Regio Zuid kon de jeugd het niet winnen van de ouderen. Het was de vijfjarige keurmerrie Jarina die Algemeen Kampioen werd. Viggon van Beest: “Het beeld bleef heel fraai tijdens de kampioenskeuring en de merrie bleef er vrij en blij overheen draven.” Reservekampioen werd Karin (Granaat uit Geertje stb. van Waldemar) van Cor van Dijk uit Boekel. “Deze merrie moest qua model toegeven op de kampioensmerrie maar ze bleef zeker in draf ook overtuigen.”

Bron: KWPN/Horses.nl/ Tekst: Dini Brouwer