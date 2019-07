CK Vlijmen TP: Mirzela van Hapert en Liantha H kampioenen bij de twee- en driejarigen

De rubriek tweejarige merries had een aantal afzeggingen maar er kon wel een mooie tweejarige worden doorverwezen. Naar de Nationale Tuigpaardendag en uitgenodigd voor de kampioenskeuring werd Mirzela van Hapert (Cizandro uit Irzela-C ster prok van Patijn) van f/g J. Castelijns uit Hapert en mede-ger. P.P.C. Castelijns uit Hapert. Kampioen van de driejarigen en dus ook uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag werd Liantha H (Eebert uit Biantha V elite Prok van Manno), van fokker Gerrie Hermanussen uit Beers.

Reijer van Woudenbergh: “Een mooie tweejarige die goed in het type staat en die lengte in het lichaam heeft. Ze heeft hard en droog beenwerk, rijst in bewegingen en toont daarin voldoende ruimte. Ze heeft een sterk achterbeengebruik.”

Driejarigen

Zojuist kwam de rubriek driejarige merries voor de jury op Centrale Keuring Regio Zuid in Vlijmen. Twee van de drie merries werden ster, één mag er naar de kampioenskeuring en tevens naar de Nationale Tuigpaardendag. Over de kampioen van de driejarigen Liantha H zei Jurylid Lammert Tel: “Een tuigtypische merrie met veel allure en een mooie voorkant die in de bovenlijn wat strak aandoet. Ze mag in beweging nog iets meer ruimte tonen.”

