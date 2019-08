Concours Hippique Norg één groot feest met vier kampioenen

Een geweldige avond kreeg het publiek vorige week dinsdag 30 juli voorgeschoteld op het evenemententerrein aan het Kerkpad waar de Stichting Norgermarkt concours haar jaarlijks groot nationaal tuigpaardenconcours hield. De allerbeste tuigpaarden, hackney’s en tuigpaarden Fries ras van Nederland waren er en streden in 24 rubrieken om de hoogste eer. Er werden 3 Nederlandse kampioenschappen verreden, 1 regionale titelstrijd en de finale van Rondje Drenthe om de bronzen Bartje stond op het programma. Stuk voor stuk spannende wedstrijden waarbij het kennerspubliek enthousiast meeleefde.

De tuigpaarden Fries ras kwamen als eerste in de baan voor hun tweespankampioenschap en het was Udo de Haan uit Henrik die met Tjibbe PJ (v. Bartele 472) en Ysbrand PJ (v. Gerben 479) van de combinatie Wijbenga/Van der Ark uit Oudwoude die de eerste omloop al veel indruk maakten. Een jong span dat dit jaar furore maakt en al meerdere overwinningen boekte. Toch ligt de concurrentie altijd op loer en dat waren in Norg Feike Holtrop uit Baaium met Jasper – (v. Norbert 444) en Hessel fan e Stjelpdyk (v. Andries 415) van E.W. Andela uit Welsrijp en Augustinus Hoekstra uit Sibrandaburen met GPD Urbanis K (v. Andries 415) en GPD Ward (v. Thorben 466). Deze drie beste spannen liepen de finale waarin Tjibbe en Ysbrand toch het meeste een éénheid waren en terecht kampioen worden. Holtrop werd tweede voor Hoekstra.

Tandems en ereklasse

Ook bij de tandems was de Haan de beste met Rinse PJ (v. Thorben 466) en Het Swarte Paerd Sierd PJ (v. Dries). Met name Sierd voorop was de blikvanger. Holtrop werd hier weer tweede nu met Hessel fan e Stjelpdyk en Egberth van de Zonschate (v. Jasper 366). Het derde geld was voor Albert Minkema uit Houtigehage met Melle – (v. Wimer 461) en Zafirah van de Lits (v. Hessel 480). In de ereklasse liet de goedgekeurde dekhengst Eise 489 (v. Maurits 437) in handen van Jelmer Chardon uit Jorwert de concurrentie ver achter zich. Tegen het rijzende beeld en imponerende optreden kon echt niemand op. Sybren Minkema uit Frieschepalen probeerde het wel met MGPNGP Mario van Bokkum (v. Jasper 366) maar moest zich tevredenstellen met de tweede plaats. Age Okkema uit Siegerswoude krijgt Tsjalle 454 (v. Mintse 354) steeds beter in vorm en werd derde.

Damesklasse

De damesklasse werd wel gewonnen door Mario van Bokkum. Jolanda Schreuder liet hem fijn showen en gaf in de finale met vier de koppositie niet meer uit handen. Met Wylster 463 (v. Rindert 406) kwam Nynke Bouma uit Oldeboorn dicht in de buurt maar bleef tweede voor Susan Bouwman uit Nijeveen met Egberdina’s Lodewijk (v. Maurus 441) van Willem Vogelzang uit Staphorst. Sybren Minkema won wel de competitie met Sven B (v. Wimer 461) en Henk Hammers uit Zwartsluis wist de limietklasse te winnen met Hunk (v. Tjalf 443) van demi van Nispen uit Haarlem.

Verrassende winnaar

Voor de nationale tuigpaardrijdsters stond het kampioenschap tuigpaarden gereden door dames op de rol en er kwamen zeven deelneemster in de baan. Vier werden uitgenodigd voor de finale met op kop de toch wel verrassend sterk bewegende Heliotroop VDM (v. Colonist) van Jaap van der Meulen uit Broek. Hanneke van Wessel uit Zwartebroek stelde de goedgekeurde hengst in staat om een hoge en ruime voorbeen actie op de mat te leggen, waarbij hij achter ook sterk onder de massa trad. De hals er mooi op reed Hanneke hem regelrecht naar de titel. De gedoodverfde favoriet was Anneke Borkent uit Enschede met Renvyle Imondro (v. Cizandro) van de Engelsman Fitzpatrick. Ondanks een spectaculair voorbeen gebruik werd deze combinatie tweede voor Ineke van der Meulen met Brandy (v. Uromast) van Ule Haarsma uit Tjerkwerd. De jury was unaniem in haar beslissing om Heliotroop tot kampioen uit te roepen vanwege zijn natuurlijke manier van bewegen. Hanneke Mekkes uit Groningen mocht de zwarte Havana (v. Bentley VDL) als vierde opstellen.

Gummibal

In de ereklasse ging het publiek volledig uit haar dak als de in Norg geboren Linda Boelens langskwam met Fantijn (v. Patijn) van partner Lammert Tel uit Een. Fantijn is net een gummibal, zo elastisch bewegend, met zoveel actie en dan nog zijn machtige front. Als de hengst in topvorm is kan niemand hem verslaan! Ook Harry van Middelaar uit Hoornsterzwaag niet met de geweldig showende Topsport schimmelmerrie Gardenia HBC (v. Victory). Wat een strijd werd er geleverd met daarbij ook nog Leendert Veerman uit Wittelte met de dansende Equifirst Amadeus (v. Saffraan) die derde werd.

Bronzen Bartje

Veerman deed overigens goede zaken Norg want hij won niet alleen de ereklasse tweespannen met Equifirst Eribo (v. Manno) en – Amadeus, maar ook de finale van het Rondje Drenthe om de bronzen Bartje. Deze meerspan wedstrijd wordt gesponsord door de Provincie Drenthe en werd op vier grote nationale Drentse concoursen verreden: Eext, Exloo, Zweeloo en Norg. Vijf klavertje-3 aanspanningen reden af in de finale en het was Veerman die met Eribo, Amadeus en Icoon (v. Colonist) van maatschap Alting, aan het langste eind trok en naast de finale ook de competitie won. Gedeputeerde Henk Brink reikte het bronzen beeld van Drenthe’s belangrijkste tv-ster uit aan Veerman. Ule Haarsma eindigde als tweede voor Henk Hammers.

Kampioenschap

Voor de regionale tuigpaardrijders uit het Noorden was de belangrijkste wedstrijd het kampioenschap voor fokmerries waar maar liefst dertien paarden aan deelnamen. De vier besten reden nogmaals af voor de titel en het werd een spannende wedstrijd. Harry van Middelaar deed er een schepje bovenop met Heideroos (v. Cizandro) van Wout Liezen uit Wanneperveen en liet de bruine merrie extra showen. Dat deed ook Klaas Buist uit Nuis met de grote veel front makende Gorita (v. Atleet). Het ging uiteindelijk tussen deze twee kemphanen en het was Van Middelaar die toch nipt met het kampioenslint naar huis ging. Als extra ereprijs kreeg Van Middelaar ook de permanente wisselprijs, de Gouden Zweep, overhandigd van Handelsonderneming Willem en Coby van der Bij uit Kollumerzwaag. De reserve titel was voor Buist en Linda Boelens moest genoegen met de derde plaats met Celony (v. Vulcano) van Tel. Harm Jan Veenstra uit Boyl kon het vosje Kretina (v. Fantijn) van Jurjen van der Velde uit Siegerswoude als vierde opstellen. De ere- en damesklasse werd wederom gewonnen door de op dit moment onverslaanbare Emerson (v. Manno) van maatschap Alting uit Jipsingboertange. Niek Alting en vriendin Manon Veerman hadden elk een keer de leidsels in handen.

Hier ben ik!

De hele nationale top van hackneyrijders was ook neergestreken in Norg om zich op te maken voor het Nederlands kampioenschap ereklasse kleine maat. Vijf van de tien allerbeste ballerina’s van de showring werden uitgenodigd voor de verplichte stand-show waarin de pony individueel wordt voorgesteld aan de jury. Demi van Nispen moest als voorlopige vijfde geplaatste de spits afbijten met Magic Salina (v. Bjornclenn van de Mast). Een pony die heel gedragen showt en zich opwaardeerde naar de vierde plaats. Bud Bongers uit Rotterdam was daarna aan de beurt met Five Oaks Wild Fire (v. Heartland Bust Your Buttons). Een pony die met veel afruk rond gaat maar het front iets te hoog had en als vijfde eindigde. Met Brookfield May Way (v. Aghaderg Brookfield) moest Anneke Borkent als derde en lieten een fraaie show zien waarbij de bruine hengst veel knieactie laat zien en mooi terugkomt in het front. Werner Sweens uit Riel was daarna aan de beurt met de hoog en ruim bewegende Leyrun Headliner (v. Rocky). Tot slot mocht Els D’Achard van Enschut uit Dorst met super pony Here I Am (v. Heartland Bust Your Buttons) van de familie Van Wanrooij uit Tilburg aantreden. Als het al niet duidelijk was wie kampioen moest worden dan was het na de stand show meer dan duidelijk. Wat een magistrale show gaf Here i Am! Alles klopt en daarbij klimt hij er hoog in en zet de voorbenen ver weg. De hals staat er perfect op en ook de sterke achterhand is opvallend. Men ziet een soepel bewegende hackney die nooit uit balans raakt en met verve zijn kampioenstitel prolongeerde. Sweens werd reserve kampioen en Borkent won brons.

Damesklasse, tweespan en hackney’s

Borkent won later wel de damesklasse met een hele deftige Brookfield Olympic Dreams (v. Aghaderg Brookfield). Lambertus Huckriede won de opening rubriek van dag met Ardingly’s Hot Chocolate (v. Eclipse Hurricane). Ook de tweespan rubriek wist Huckriede winnend af te sluiten met zijn gelegenheid span Hot Chocolate en Noddyvyse I Am Here (v. Heartland Propet). Demi van Nispen won beide wedstrijden voor de hackney’s grote maat. Met de zwarte Black Benson (v. Wentworth Ebony) won ze overtuigende de limietklasse en in de ereklasse gaf ze kersverse nationale kampioen Bocellies Matteo (v. Bocellie) van André Veltkamp uit Hengelo het nakijken. Ze liet Magic Eclipse Flash Dance (v. Southside’s Equalizer) weer ouderwets spectaculair showen en pakte zonder overrijden de winst.

Sprookje

Het sluitstuk in Norg is altijd het sprookje van Norg waarbij verschillende aanspanningen van alle drie disciplines samen in de baan komen. Dit jaar was het thema familie en dus kwamen vaders en zoons, moeders en dochters, opa’s met kleinkinderen, broer en zus in kunstlicht afscheid nemen van het publiek. Onder een daverend applaus reed men nog eenmaal rond om rond elf uur ’s avonds de baan voor het laatst te verlaten.

Bron: Persbericht Geert Bouius/Horses.nl