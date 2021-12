Datum Nationale Tuigpaardendag 2022 bekend

De Nationale Tuigpaardendag staat al jaren als hét Tuigpaardenfeest van het Jaar in de agenda van alle tuigpaardliefhebbers. De Nationale Tuigpaardendag is hèt podium voor de aangespannen sport en de tuigpaardfokkerij. In 2022 vindt de Nationale Tuigpaardendag plaats op zaterdag 13 augustus.