Hengstenkeuring Tuigpaard: Dylano topaanvoerder

Nog maar even, en dan is het zover. Over een paar weken vindt in Ermelo alweer de Hengstenkeuring Tuigpaard plaats. Op zaterdag 5 januari komt de jongste jaargang hengsten in de baan, daarnaast vindt de presentatie van de oudere goedgekeurde hengsten plaats. In totaal zijn 28 hengsten aangemeld, wat er minder zijn dan normaal het geval is.

Het doel is uiteindelijk dat de hengsten kunnen worden geselecteerd voor de fokkerij, die aan het complete plaatje voldoen: ze moeten mooi zijn, talentvol én interessant gefokt. In totaal zijn er veertien verschillende vaders in de catalogus en één hengst is een grote maat Hackney-hengst van vier jaar oud. Topaanvoerder is dit keer de Manno Trofee-winnaar van dit jaar: de Plains’s Liberator-zoon Dylano. De hengst krijgt zes zonen op de hengstenkeuring, waaronder één van vier jaar oud.

Zonen van kampioenen

Met vijf zonen is ook meervoudig kampioenshengst Eebert goed vertegenwoordigd en uit de eerste jaargang van Hertog Jan zullen er drie zonen aanwezig zijn. Ook van de eveneens in kampioenstitels grossierende Fantijn, de topaanvoerder van afgelopen editie, zijn er drie nakomelingen aangemeld. Twee zonen van Atleet maken hun opwachting. De hengsten Cizandro, Delviro HBC, Emilano, Hermanus, Sir Arie (Hackney), Vulcano, Avion Pierre en Baarzens Jagerszoon hebben ieder één zoon op de keuring. Daarnaast wordt ook, de competitiewinnaar 2018 en kampioen vierjarigen, Just Lucky (v.Wentworth Ebony) verwacht op 5 januari.

