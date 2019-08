Egbert Emmink Bokaal voor Luitenant en Niek Alting

Ieder jaar opnieuw is de Egbert Emmink Bokaal een prachtige strijd tussen de beste driejarige tuigpaarden van het land. Via de voorselecties in Terschuur en Norg werden dit jaar vijf driejarigen uitgenodigd voor de finale op de Nationale Tuigpaardendag. Luitenant (Fantijn uit Crenola ster van Vaandrager HBC, fokker J. Ruinemans uit Vlagtwedde) ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor.