Emerson bekroond tot Tuigpaard van het Jaar 2019

De titel 'Tuigpaard van het Jaar' wordt één keer per jaar op de Nationale Tuigpaardendag toegekend aan een tuigpaard dat zich ofwel in de sport, dan wel met fokkerijresultaten of door beide zeer nadrukkelijk heeft onderscheiden. Dit jaar was de keuze niet moeilijk, Tuigpaard van het Jaar 2019 is Emerson (v. Manno).

De beslissing viel vlot en was unaniem, bij ieder commissielid kwam één naam direct naar voren. Hoewel de vos in zijn jonge jaren in de aangespannen sport al opviel door zijn enorme tuigtypische ras en uitstraling, werden er niet direct kampioenslinten geoogst, maar die kwamen er wel. De teller staat op elf in de laatste drie seizoenen. Dit jaar schreef de eigenaar het ereklasse kampioenschap van VTN regio noord met dit tienjarig tuigpaard op zijn naam. Met Leendert Veerman, Manon Veerman en Lennard Hatzman won het Tuigpaard van het Jaar titels in respectievelijk het tandem, klavertje drie, randem, de damesklasse en onder het zadel.

Grootheid Manno

De Manno-nakomeling werd op 16 maart 2009 geboren in de stallen van Fokkers van het Jaar 2017, Martin en Mark de Groot. Het is een zoon van grootheid Manno en de hier al eens gehuldigde ster preferente Wyomi Landzicht, die afstamt van bloedververser Marvel en keuringskampioene Kendini, een dochter van Factor en sportmerrie Zendrini (Proloog x Erasmus). De titel is voor Emerson, maar ook zijn jonge eigenaar en rijder Niek Alting werd geëerd en erkend, die ongezien op advies van Marcel Ritsma, Emerson kocht. Om samen, groen en onbeleerd, het avontuur in de Tuigpaardensport aan te gaan. Menigmaal laadde Niek Alting o.a. Emerson in om van Jipsingboertange naar Wijnjewoude te gaan om bij Marcel Ritsma te trainen.

25e keer

Op de 35e Nationale Tuigpaardendag is voor de 25e keer het Tuigpaard van het Jaar gehuldigd. De commissie die de keuze bepaalde, bestaat uit Piet Lelieveld, eigenaar van het Tuigpaard van het Jaar 2018: Veldine, Henk Prins namens de juryleden aangespannen sport, Mariëlle van ’t Klooster namens stuurgroep Nationale Tuigpaardendag en Rosan Wilts namens de pers.

Bron: KWPN