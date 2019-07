Emerson wint superieur ereklasse kampioenschap Regio Noord

Dit jaar werd de vos Emerson al kampioen onder het zadel met Manon Veerman, nu kan de tienjarige zoon van Manno het tweede kampioenschap van 2019 aan zijn geweldige staat van dienst toevoegen. Op het middag-avond concours in Tolbert won hij gisteren het ereklasse kampioenschap Regio Noord.

Negen paarden streden in Tolbert om het kampioenschap ereklasse. Titelverdediger Fantijn wordt nu nationaal uitgebracht dus was er niet. Vier paarden nodigde de jury uit voor de herkansing. Daarbij kon het kampioenschap de vos Emerson met Niek Alting niet ontgaan, aldus jurylid Henk Fikse. “Emerson is een uitgesproken tuigpaard. Wij waren het direct met elkaar eens, hij was de kampioen. De vos liep een perfecte wedstrijd. Hij maakte zich heel mooi in het front en is achter sterk. Emerson was een waardig kampioen.” Emerson is een zoon van Manno. Martin de Groot uit Giessenburg fokte hem uit Wyomi Landzicht (ster preferent van Marvel).

Celony reserve kampioen

Linda Boelens werd reservekampioen met de keurmerrie Celony (v. Vulcano). Fikse: “Celony deed zeker goed mee maar de merrie werd met opzet gereden en het totaalbeeld was even minder spectaculair dan dat van de kampioen.” Daarna moest de arbiter er aan te pas komen en deze plaatste Evert (v. Stjerreljocht Suprise) met Fokkelien Oldenburger voor de KWPN-hengst Ditisem (v. Roy M) van de familie Muggen met Albert Lueks.

Boerenwagens

In Regio Noord werd al het kampioenschap eenspannen boerenwagens verreden. Dat ging naar Vayacondios (v. Larix) van Stal Haak met aan de leidsels Natalie Buwalda. Vayacondios heeft een heel statige, voorname en rustige manier van showen en dat maakt met name voor de boerenwagen veel indruk.

