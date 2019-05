Fantijn en Gardenia ambassadeurs voor de sport

Veel dagjesmensen (niet zozeer grote tuigpaardliefhebbers) brachten met hun familie op de fiets een bezoek aan het concours Bennekom. Er was voor elk wat wils en ook grote tuigpaardheren genoten van het optreden van een schitterende collectie vosbonte shetlanders. Wie heeft het vak - en de liefde voor het paard - niet zo geleerd?

Verdwaalde fietsers zorgen voor rare vragen aan insiders langs de zijlijn. “Maar als die schimmel het beste is, waarom moet zij dan toch overlopen?” vraagt een jongetje. Hij heeft gelijk; Gardenia HBC (v. Victory) met Harry van Middelaar en Fantijn (v. Patijn) met Linda Boelens liepen er zover uit, dat je als jury moet kunnen beslissen hen meteen definitief op te stellen en het oranje lint te geven. De eerste klap is een daalder waard. Deze twee tuigpaarden zijn een voorbeeld voor de sport.

Ook via overrijden komt niemand bij zulke blije looplustige paarden in de buurt, sterker nog ze zetten de rest van het veld op een nog grotere achterstand. Door zo’n actie zou de jury dat meer tijd kunnen creëren om een gedegen gemotiveerd dossier te vormen voor de rest van de plaatsing. Gardenia won de grote limiet, Bommelsteyns Hubert (v. Cizandro) werkte zich op naar de tweede plaats en Heliotroop VDM (Colonist) werd met Henk Hammers derde (tweede bij jurylid De Jong).

Kleine Limietklasse

De kleine Limiet was voor de (nu met opzet gereden) goedgekeurde hengst schimmel Idol (v. Manno), die constanter was dan in Doornspijk. In de Ereklasse won met macht en vrijheid en blijheid Fantijn met Linda Boelens. Tweede werd Dendrini (v. Manno) met Henk Hammers, die wat meer in het front zou mogen rijzen maar sterk en regelmatig over de benen ging. Hoewel Business (Vlasco) met Lambertus Huckriede nogal eens zondigde in de regelmaat achter en strak werd, werd hij derde. “We hebben primair gekeken naar de wijze van bewegen” licht voorzitter Jan Thijs toe.

Over de benen (de opzet buiten beschouwing gelaten) had Amadeus (v. Saffraan) van Leendert Veerman meer verdiend. Hij mocht niet eens overrijden. Qua regelmaat en tact én met een eerlijke voorstelling viel op Cilardo (v. Ulandro) van Etienne Raeven. Oké, hij heeft niet grootste uitstraling en de ruimte van de eerste drie, maar als de wijze van over de benen gaan een rol speelt en niet te vergeten de regelmaat, dat is het bevreemdend te zien deze combinatie slechts zevende (een na laatste) werd.

Angst en beven

Met angst en beven keek een ieder uit naar het klavertje drie, waarbij Henk Hammers zonder ooit geoefend te hebben de goedgekeurde hengst Fantijn als voorpaard wou laten optreden, voor de dekhengst Heliotroop en Business. Ze stonden voor elkaar, ze kwamen het veld op, maar toen moest toch besloten worden om Business voorop te laten lopen (daar Fantijn zich te voornaam voelde) en Haarman achter te zamen met Heliotroop.

De overwinning ging naar het klavertje drie van Ule Haarsma dat paste en gesmeerd liep. Leendert Veerman werd met het Equifirst span tweede. Een groot compliment verdienen de rijders dat ze (van verschillende stallen) paarden paraat hadden staan om er samen iets van te maken en de koers veilig lieten verlopen.

Bij de tweespannen waren het Haarsma en Veerman die de rubriek bepaalden. Bij de dames ging de overwinning naar Renvyle Imondro (v. Cizandro) gevolgd door El Nino B (v. Atleet) met Linda Boelens. Door ziekte van Ineke Haarsma verscheen Brandy niet in de baan.

Bron: Horses.nl