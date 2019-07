Freedom nu ook ereklasse kampioen

Vorig weekend werd ze in Zuid nog dameskampioen in handen van Pien Jansen. Zondag reed echtgenoot Wim Jansen zijn super elegante sportmerrie Freedom (Patijn x Frabicius) op CH Santpoort naar het ereklassekampioenschap van de Regio Midden/Zuid/West. Jurylid Andries Zandee: "We hadden een prachtige ereklasse kampioen!"

Voor de Regio Midden/Zuid/West werd zondag ereklassekampioenschap verreden. Jurylid Andries Zandee zag Freedom vorige week ook kampioen worden bij de dames. Zandee: “Maar Freedom moest er deze keer wel meer strijd voor leveren. We lieten een kopgroep van vijf sterke paarden overrijden maar Freedom bleef voor ons de beste. Haar sterke punt is haar tactmatige manier van bewegen. Van meet af aan gaat ze in een zuivere balans, een cruciaal punt waar de concurrentie zich op stuk beet. Freedom is altijd vast en constant en ze loopt mooi bergop. En wat ook heel veel doet: haar vriendelijke orenspel, daardoor straalt blijheid uit. Ze heeft wel een opzet maar die blijft buiten gebruik kun je wel zeggen. Al die aspecten bij elkaar maken haar tot een topper en nu dus tot kampioen.”

Eén van de zeven kinderen van Patijn

Freedom werd geboren in de stal van Jan de Poel uit Twijzel. Hij fokte haar uit de ster preferente Fabricius-dochter Nanda en gaf haar de naam Fasja. Zeven van de tien kinderen Nanda zijn van Patijn, drie hebben er winstpunten en één haalde de tweede bezichtiging. Maar dochter Fasja, die dus de sportnaam Freedom kreeg, is met bijna 180 winstpunten haar meest winnende nazaat.

Goed bezig

Plaats twee in het ereklassekampioenschap was ook voor een merrie namelijk voor de sportmerrie Emaire (v. Manno) van J. Kramer. Deze merrie is dit jaar heel goed bezig en dat resulteerde nu dan in het reservekampioenschap. Nico Calis was de rijder. Derde werd Berino (v. Stuurboord) met Hans Robben. Daarna volgden weer twee nazaten van Manno. Dat waren Söndral met Cees Klinkhamer en Fantast met Willem van der Gugten.

Nog meer promotie

Waar ook pracht promotie voor het Nederlands Tuigpaard werd gemaakt was op CH De Wolden in Zuidwolde waar zich acht pracht tuigpaarden kwamen showen. Die show was tevens een wedstrijd en er moest behoorlijk worden gestreden om de rangschikking. Na de reguliere wedstrijd werden er vier paarden uitgenodigd voor een standshow hetgeen inhoudt dat het paard zich individueel in een korte show presenteert. Daarna was de strijd echter nog niet gestreden, drie paarden moesten nogmaals ten strijde trekken. Maar Gardenia HBC (v. Victory) van de HBC-Stal en ook Harry van Middelaar zijn altijd tot de aanval bereid, op Gardenia lijkt geen stop te zitten wat drang tot presteren betreft. Met steeds de oortjes erop danste zij met grote slagen en veel machtsvertoon naar de winst. Het goede seizoen van Havana (v. Bentley VDL) van Derk Jan Mekkes was onlangs al eens aan de orde, zondag zette deze heel best van de vloer gaande zeer scherp bewegende merrie dit om in een zeer eervolle tweede plaats. Zij liet niemand minder dan de toppers Emerson (v. Manno) met Niek Alting en Equifirst Amadeus S (v. Saffraan) met Leendert Veerman achter zich die derde en vierde werden.

Bron KWPN