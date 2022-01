Gouden KWPN-Speld voor jurylid Reinier van de Water

Zaterdagmiddag werd op de eerste bezichtiging van de KWPN-hengstenkeuring Tuigpaard de gouden KWPN-speld uitgereikt aan Reinier van de Water. Algemeen Bestuurslid René van Klooster reikte deze erepenning uit aan het scheidende jurylid.

Reinier van de Water bekleedde de functie van KWPN-jurylid Tuigpaarden een groot aantal jaren. Eind vorig jaar maakte hij kenbaar plaats te willen maken voor jonge mensen. Van de Water wordt 70 jaar in 2022. Van Klooster bracht namens het hoofdbestuur heel veel dank en waardering over voor alle tijd en energie die Van de Water in zijn kundige manier van jureren heeft gestopt. Van de Water bedankte het hoofdbestuur voor dit zeer gewaardeerde gebaar en vertelde dat hij al die jaren met heel veel plezier in de baan heeft gestaan.

Lane-lijn

Reinier van de Water is ook zijn hele leven al tuigpaardfokker, bijna 70 fokproducten staan van hem geregistreerd. Hij stond bekend als fokker met een eigen foklijn en dat was de ‘Lane’-lijn. Hij is zijn stam altijd trouw gebleven. Reinier schuwde vreemd bloed niet, zo’n tien maal maakte hij gebruik van ander bloed. Een bekend fokproduct van Reinier van de Water is de nationale merrie Gelane elite PROK (v.Cizandro) die 60 winstpunten heeft. Haar volle broer Hebulanes behaalde 86 winstpunten. Beide paarden presteerden ongeveer tegelijkertijd op de concoursvelden waarbij de enthousiaste tuigpaardfokker belangstellend zijn fokproducten volgde.

Bron: KWPN