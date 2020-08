Herhaling van zetten bij tuigpaarden Exloo, Melle van de Lits valt op bij Friezen

De uitslag van het concours in Exloo van 29 augustus leken op een herhaling van die uit Tolbert een week eerder, toen de VERT haar eerste concours organiseerde. Renvyle Imondro (v. Cizandro) en Action Quality Amadeus (v. Saffraan) wonnen beide twee rubrieken. Bij de Friezen ging de winst in de limietklasse naar Sven B (v. Wimer 461) en won de apart bewegende Melle van de Lits (v. Wimer 461) in drie klasses.

Imondro liep in handen van Lambertus Huckriede naar de winst in de Grote Limietklasse en won bovendien met Anneke Borkent de damesklasse. Voor Amadeus was er winst in de Ereklasse met Leendert Veerman en in de rubriek voor tweespannen, samen met Action Quality Eribo (v. Manno).

Melle van Lits apart

Bij de Friezen maakte vooral Melle van de Lits (v. Wimer 461) indruk. In de open klasse toonde hij bijzonder veel schoudervrijheid, was zijn voorbeengebruik erg ruim en lukte het de hengst in een fraai beheerst tempo zijn passen af te maken. Met eigenaar Albert Minkema aan de leidsels won hij deze rubriek zeer overtuigend. Met diens dochter Lisa won het paard de zadelrubriek en het paard kwam met samen met Zafirah van de Lits (v. Hessel 480) ook bovenaan de rubriek voor tweespannen uit.

In de limietklasse imponeerde Sven B. (Wimer 461), net als vorige week in Tolbert. In handen van Sofi Väisänen stak hij er met kop en schouders bovenuit. “Hij werd heel fijn gereden en loopt heel mooi vanuit de achterhand”, zo vertelde de jury enthousiast. Ulbe 506 (v. Anders 451) met Sybren Minkema werd hier tweede.

Uitslag tuigpaarden

Uitslag Friezen

Bron: VTN / Phryso / Horses.nl