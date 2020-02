Herkeuring zorgt voor tiende aangewezen tuigpaardhengst

Vanmiddag vond in de Willem-Alexanderhal de attest- en herkeuring plaats voor tuigpaardhengsten. Ook werd een vierjarige Gelderse hengst beoordeeld in het kader van zijn attestkeuring.

De attestkeuring is bedoeld voor hengsten die tijdens de reguliere eerste of tweede bezichtiging wegens veterinaire redenen niet aanwezig konden zijn.