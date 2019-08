Hippiade huldigt fraaie Tuigpaard kampioenen

Gisteren vond in Nunspeet de Hippiade plaats waar voor de tuigpaarden uit de diverse regio’s diverse kampioenschappen op het spel stonden. Het ging om het kampioenschap ereklasse, het dameskampioenschap en ook bij de tweespannen stond de titel op het spel.

Hanneke van Wessel blijft dit jaar in the winning mood met haar Briljant die maar blijft schitteren. Vandaag wist ze, na al eerder dit seizoen het regionale ereklassekampioenschap te hebben behaald, ook het Hippiade Kampioenschap ereklasse in de wacht te slepen. De door haar vader Joop van Wessel gefokte Larix-zoon Briljant, wiens moeder niemand minder dan meervoudig topsportmerrie Taunita (elite preferent van Manno) is, gaat z’n moeder al aardig achterna.

Eervolle kampioenstitel

Briljant is dit jaar heel goed in vorm en zijn deftige front en zijn scherpe actie bezorgden hem vandaag deze eervolle kampioenstitel. Ook Diesel (v. Unieko) van Egbert Kruiswijk is heel goed in vorm en showde heel best. Ook hij blinkt uit in scherpheid in alles. In handen van Berry van der Genugten werd hij tweede voor Emerson (v. Manno) met Niek Alting. Emerson werd vorige week op de NTD Paard van het Jaar. Hij is altijd in de top van het klassement te vinden en won dit jaar al vele titels.

Calis op één

Vorige week stond Marie José Calis nog op het ereschavot op de Nationale Tuigpaardendag met Jara (v. Cizandro) van Johan Kramer. Ze werd daar derde, een geweldige prestatie. Ze werd in Opmeer al regio kampioen bij de dames maar vandaag ging ze gewoon door met winnen en werd deze combinatie Hippiade Kampioen. Jara ging extra en maakte zich bijzonder deftig. Ze wist in deze rubriek Briljant met Hanneke van Wessel achter zich te houden. In dit kampioenschap werd Emerson met Manon Veerman derde.

Mooie eenheid

Freek Saris was titelverdediger in de tweespanrubriek met Heraut (v. Bentley VDL) en Anton (v. Sire) en hij kon met zijn bruinen die een hele mooie eenheid vormen en veel front maken de titel weer meenemen. De Manno-nazaten Fantast en Gouke van de comb. P. en W. van de Gugten met Willem van de Gugten maakten ook indruk en werden tweede voor Jivirona (v. Eebert) en Grandioos (v. Atleet) met Antoon Epskamp die fokker is van beide paarden en die op de Nationale Tuigpaardendag geëerd werd met de titel Fokker van het Jaar.

Begonnen met overwinning

Freek Saris begon de dag ook al met een overwinning in de limietklasse met de zich zeer groots showende Heraut. Daar reed Nico Calis Jara naar plaats twee en die wist dan weer Incognito (v. Wentworth Ebony) van Stal Jansen met Wim Jansen voor te blijven.

Bron: KWPN