HK Tuigpaard: Jonge hengsten hoofdleveranciers

Niet minder dan 45 driejarige hengsten mogen we verwelkomen tijdens de Hengstenkeuring Tuigpaard. Maar liefst 23 hiervan stammen van een vader die zijn eerste jaargang presenteert. Manno-zoon Idol gaat deze editie de boeken in als topleverancier, met 7 zonen in de catalogus.

Het jaar 2016 was een zeer goed hengstenselectie-jaar, waarin relatief veel hengsten ingeschreven konden worden in het stamboek. Deze ‘I-jaargang’, waarin naast Idol, Icellie, Indiana en Image HBC ook de vierjarige Heliotroop VDM en de oudere Hackney-hengsten Sir Arie en Raffles werden goedgekeurd, alsook Innovatief een jaar later als vierjarige, heeft al diverse veulenkampioenen opgeleverd op de keuringen de afgelopen jaren. Iedereen zal dan ook nieuwsgierig zijn, hoe deze eerste jaargang zich gaat presenteren.

Topaanvoerder Idol

Voor Manno-zoon Idol is, nu hij zijn eerste jaargang presenteert, direct een hoofdrol weggelegd. Hij is namelijk met 7 aangemelde zonen de topleverancier van deze editie. ‘Good old’ Cizandro volgt met 5 nakomelingen. Delviro HBC, Dylano, Icellie en Sir Arie krijgen ieder 4 zonen op de eerste bezichtiging, gevolgd door Heliotroop VDM met 3. Van Atleet, Eebert, Fantijn, Image HBC en Indiana zien we ieder 2 zonen in de catalogus en de collectie wordt gecompleteerd met zonen van Baarzens Jagerszoon, Innovatief, Plain’s Beau en Unieko.

Verwantschap stemt hoopvol

Inteelt en verwantschap blijft een punt van aandacht voor de tuigpaardfokkerij. Om die reden is het stamboek verheugd over het feit dat er dit jaar 17 hengsten zijn aangemeld die zeer laag (2), laag (5) of laag tot gemiddeld (10) verwant zijn aan de tuigpaardpopulatie. Eenentwintig hengsten zijn gemiddeld tot hoog verwant en slechts 7 hoog verwant.

Bron: KWPN