Horses.nl jaaroverzicht 2019: Gedoe in de tuigpaardwereld

2019 was een spannend paardenjaar en dat is ook terug te zien aan de kijkcijfers van Horses.nl. In de laatste dagen van dit jaar zet de redactie van Horses.nl de gebeurtenissen, onderwerpen en discussies op rij die het meeste bezoek genereerden op onze site. Op 8 van deze top-10: hommeles in de tuigpaardwereld over de hulpmiddelen waarbij de KNHS en de VTN lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Met kerst is er weer vrede op aarde met de op te richten VERT, maar of er veel veranderd is?

Bijna een jaar lang leefden de Vereniging Tuigpaardrijders Nederland (VTN) en de KNHS in onmin. De KNHS voerde vanaf 1 april een verbod in op oordoppen en het was de bedoeling van de KNHS dat de opzetteugel in de tuigpaardensport vanaf 1 april 2020 tot verleden tijd behoort. In het wedstrijdreglement aangespannen sport 2019 waren de wijzigingen al opgenomen. De Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland (VTN) bracht in maart een persbericht naar buiten over opheffing van de huidige vereniging (onder de KNHS-vlag) en oprichting van een nieuwe om zo onder het verbod uit te komen.

Afsplitsing of toch door

Er was daarna sprake van dat die afsplitsing van de baan was, daarna zou er toch worden afgesplitst, de VTN voorzitter werd weggestemd en de vice-voorzitter pakte ook zijn biezen en er werd vervolgens massaal gestemd voor afsplitsing.

Olie op het vuur

Er kwam nog wat extra olie op het vuur omdat er op CH Bennekom een Fries op hol sloeg. Volgens de nieuwe VTN-voorzitter Lammert Tel kwam dat door het verwijderen van de watten uit de oren bij die Fries. Tel was aanwezig in Bennekom en liet aan Horses.nl weten wat volgens hem de toedracht is. “De jury sommeerde watten uit de oren te halen tijdens de inspectie. Het paard werd daarna zo angstig van het geluid dat het op hol sloeg.”

Columns en ingezonden brieven

Vrede op aarde

Eind november bracht de KNHS naar buiten dat er weer vrede op aarde is en de KNHS met de op te richten VERT (Vereniging Eigenaren en Tuigpaardrijders) tot een compromis zijn gekomen. Maar of er iets veranderd is? Dat lijkt er niet op. Want de opzet, het hulpmiddel waar de onenigheid mee begon, blijft toegestaan. Sterker nog, het wordt in plaats van een hulpmiddel onderdeel van het harnachement, als het aan het VERT-bestuur ligt. In de [email protected] van deze week wordt daar op gereageerd…

