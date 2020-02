Icellie overtuigend naar overwinning Oregon Trofee

Harm-Jan Veenstra reed de zevenjarige Icellie (Bocellie uit Petrose ster pref van Fabricus, fokker J.R. Bosch) naar de winst in de prestigieuze Oregon Trofee. Van het vijfkoppige deelnemersveld in de prachtige strijd voor tuigpaardhengsten wist Icellie zowel jury als het enthousiaste publiek het meest te overtuigen.

Delviro won in 2016 al de Oregon Trofee en was vandaag dan ook één van de favorieten. Ook Ditisem, de kampioen van de hengstenkeuring in zijn jaargang, liep mee. Net als Dylano die tot tweemaal toe de Manno Trofee wist te winnen. De jongste deelnemer, Kayne, maakte dit jaar zijn debuut in de Oregon Trofee.

Dylano en Icellie

De jury koos Dylano en Icellie voor de finale ronde. “Dat dak ziet u hé? Dat moet eraf!” Zo motiveerde commentator Bert de Ruiter het publiek om de twee finalisten Icellie en Dylano aan te moedigen. De twee hengsten gaven een spectaculair optreden waar Icellie als winnaar uit de bus kwam.

Bron: KWPN