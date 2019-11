Indiana zet carriere voort als Internationaal menpaard

De voormalig hengstenkeuringskampioen Indiana (Colonist x Manno) is verkocht aan Alfons Engbers. Hij kocht de hengst aan om hem op te leiden tot internationaal menpaard.

In 2016 werd Indiana uitgeroepen als kampioen van de hengstenkeuring. In het voorjaar van datzelfde jaar slaagde de hengst met onder andere achten voor zijn front voor het verrichtingsonderzoek. In 2017 werd Indiana kampioen van de hengstencompetitie en reserve kampioen bij de vierjarige tuigpaarden. In de sport behaalde hij onder Klaas Buist meerdere overwinningen in de diverse limietklasse. Met Buist aan de leidsels eindigde de zoon van de te vroeg overleden hengst Colonist als tweede en derde in de Oregon Trofee.

Fokkerij

In 2017 werd Indiana gehandhaafd voor de dekdienst naar aanleiding van zijn afstammelingkeuring. Op Horsetelex staan van de afgelopen drie jaar twintig nakomelingen van Indiana geregistreerd. “Zijn toekomst als hengst ligt ook In handen van zijn huidige Eigenaar . Hierbij wil ik de fokkers en het Kwpn van harte bedanken in het gestelde vertrouwen”, schrijft voormalig eigenaar Wim Cazemier op zijn Facebookpagina.

Bron: Horses.nl/Facebook