Jan de Man over inteelt TP-fokkerij: ‘voorkomen is beter dan genezen’

Net zoals op de KWPN Hengstenkeuring voor rijpaarden had het KWPN ook op de tuigpaard-hengstenkeuring voor een studioprogramma gezorgd. In één van de studiogesprekken kwamen fokkerijraadslid Jan de Man en Ralph van Venrooij, hoofd fokkerij & trainingscentrum, aan het woord. Onderwerp van gesprek was uiteraard de inteelt binnen de tuigpaardenfokkerij

Jan de Man: “We hebben dan misschien nog geen problemen, maar we moeten wel genetische variatie behouden. Inteelt is niet nieuw binnen de tuigpaardfokkerij, maar de vijver waar we uit kunnen vissen wordt wel steeds kleiner. We moeten het RVO voorblijven en zorgen dat we onder de 1% inteelttoename blijven, we moeten nu zelf het initiatief nemen voordat zij het voor ons doen. Voorkomen is beter dan genezen.”

Stamboekerkenning

Ralph van Venrooij beaamt dat en licht toe dat er voor fokkers diverse mogelijkheden zijn die het voor hen aantrekkelijk maakt om mee te werken aan het verlagen van het verwantschap, ook op financieel gebied. “Fokkers van laagverwante veulens kunnen de dekking aanmelden bij het KWPN. De financiële compensatie bedraagt 300 euro welke geldt voor veulens die in de categorie zeer laag tot laag gemiddeld vallen.”

Andere aandachtspunten

Gevraagd naar andere aandachtspunten noemt Jan aspecten als front, achterbeengebruik, maat en karakter. “De paarden moeten voor je willen werken en niet tegen je.”

Mensport

Jan krijgt de vraag of we ons fokdoel moeten aanpassen omwille van de mensport omdat deze zo belangrijk is voor de afzet van onze tuigpaarden. De Man: “Nee, we moeten de lat niet lager gaan leggen, we moeten ons fokdoel niet aanpassen. We moeten dit beeld van ons tuigpaard blijven nastreven, daar vraagt de mensport ook om.” Wel opperde Jan het idee om ter promotie van het tuigpaard op grote wedstrijden een KWPN-stand te plaatsen waar informatie over het tuigpaard en over paarden die te koop zijn of aanverwante zaken wordt verstrekt.”

Bron: KWPN