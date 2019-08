Kampioenen van Terschuur: Disaronno, Renvyle Imondro en Briljant

In Terschuur werden twee kampioenschappen verreden. Bij de fokmerries ging het rood-wit-blauwe lint naar de nieuwe combinatie Disaronno (Victory) van de familie De Leeuw in Winterswijk, die voor het eerst met Robbie van Dijk werd voorgesteld.

Ze gebruikten de hoge limiet om op elkaar in te spelen, maar moesten toen broer Cor met Helandro B (Cizandro) voor zich dulden. In het tweede optreden tijdens het kampioenschap hadden paard en rijder elkaar gevonden. Ze pakte de titel en versloegen Kianita (Eebert) met Henk Hammers en broer Cor met Elegant (Waldemar).

Young Riders

Hoewel Mieke ter Schure haar best deed met Giantha (Atleet) en brutaal (maar ontving wel de stijlprijs) zich in de schijnwerpers probeerde te zetten, was Kevin Huckriede met Renvyle Imondro (Cizandro) niet te verslaan bij de Young Riders. Hij werd voor de derde maal kampioen van Nederland. De competitie ging de overwinning wederom naar Joker (Delviro) met Pien Jansen, maar ze maakte na (in het nauw gedreven te zijn door Freek Saris) wel wat fouten. Bij het overrijden liet zich als beste zien Kensington (Dylano) met Mark de Groot, maar de jury had geen oog voor hem en stelde hem als vijfde op. Joker won gevolgd door Jivirona (Eebert) met Henk Hammers en Kensington (Bocellie) met Freek Saris.

Cambridge Cole Trofee

De Cambridge Cole Trofee was voor Gerran PSH (Atleet) met Marcel Ritsma, de bloemen in verband met het kampioenschap van Nederland voor Briljant (Larix) met Hanneke van Wessel, de derde plaats voor Diesel (Unieko) van Berry van de Genugten en de grootste bijval en toejuichingen waren vanuit de (uitgereden) rijdershoek voor Helandro B (Cizandro) met underdog Cor van Dijk, die vierde werd. De lage limiet ging naar Jericho (Dylano) met Mark de Groot, gevolgd door Heraut (Bentley VDL) met Freek Saris en Haarman (Manno) van Lambertus Huckriede.

Bron: Horses.nl