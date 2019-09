Keurmerrie Jarina kampioen Fokmerries in Lierop

In Lierop stond gisteren voor de Regio’s Midden/Zuid/West het Kampioenschap fokmerries op het programma. De keurmerrie Jarina (Delviro HBC x Manno) werd gekroond tot kampioene en voegde zo weer een eervolle titel toe aan haar fraaie staat van dienst. "Een overtuigende kampioene", aldus jurylid Andries Zandee.

De vijfjarige Delviro-dochter Jarina (fokker Hilbert Meijering uit Oosterhesselen) van Jan Thijs uit Heeze werd dit jaar Algemeen Kampioen op de CK in Vlijmen nadat ze daar ook al de koppositie bij de keur/elitemerries behaalde. Ze mocht uiteraard naar de Nationale Tuigpaardendag waar ze in een zware rubriek heel fraai vierde werd.

Finale der Nationale

Op die dag werd ze ook aangespannen gepresenteerd door haar vaste rijder Harry Claassen in de rubriek vijfjarigen waar ze tweede werd en dus uitgenodigd werd voor de Finale der Nationale. Daar wist ze in een uitermate sterke finale met 14 paarden weliswaar niet bij de top vijf te komen maar de finale halen is al een grote eer op zich.

‘Jarina ging heel best’

In Lierop wist de altijd deftige en heel natuurlijk showende Jarina dus het VTN Fokmerriekampioenschap te behalen nadat ze onlangs ook al met het Regio Kampioenschap hoge limietklasse huiswaarts kon gaan. Jarina heeft inmiddels rond de 70 winstpunten. Jurylid Andries Zandee: “Jarina ging heel best. Het totaalplaatje was prachtig mooi, ze was een overtuigende kampioene.”

Top drie

De top drie bestond verder uit de elitemerrie Jirzela-C (Plain’s Liberator x Manno, fokker J. Castelijns uit Hapert) van en met Etienne Raeven uit Noorbeek die tweede werd. Gevolgd door de elitemerrie Jaantje (Cizandro x Jonker, fokker J.C. van Arkel uit Herwijnen) van Gebr. den Otter uit Bruchem. Deze merrie werd gepresenteerd door Robbie van Dijk.

Bron KWPN