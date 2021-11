KWPN-hengst Fantijn gecastreerd

Ruim drie jaar geleden kocht Lammert Tel de KWPN-hengst Fantijn van de Gebr. van Manen. Lammert kocht de hengst met het oog op de tuigpaardensport. Inmiddels is de zoon van Patijn gecastreerd en zijn alle pijlen op de sport gericht.

Lammert: “We hebben Fantijn (Patijn uit Uderose keur pref van Manno, fokker H. Boelens uit Bunne) voor de sport gekocht en het was niet de bedoeling om hem beschikbaar te stellen voor de fokkerij. Door de covid-19 pandemie waren er vorig jaar geen concoursen waardoor hij weer ter dekking kwam bij de Gebr. van Manen. De belangstelling van de fokkers bleef iets achter en dit seizoen waren er wel weer wat concoursen. Ik ben geen hengstenhouder en heb ook geen faciliteiten daarvoor tot mijn beschikking. Hij is bij ons voor de sport waardoor de keus snel gemaakt was.”

Diepvriessperma

Fantijn heeft al veel overwinningen op zijn naam staan. Zo won hij dit jaar nog het kampioenschap dekhengsten in Tolbert. “Inmiddels is het paard gecastreerd en het herstel verloopt heel goed. “Hij is met zorg omgeven en staat inmiddels weer thuis. Hij gaat nooit meer bij ons weg en we hopen nog drie of vier jaar met hem te rijden in de sport. We hebben nog een heel mooi hengstveulen van hem lopen, die zullen we ook aanhouden. Voor de echte liefhebbers is er nog diepvriessperma beschikbaar.”

Bron: Horses.nl/KWPN