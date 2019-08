KWPN-hengst Fantijn Nederlands Kampioen

Op het tuigpaardenfestijn in Norg stonden diverse kampioenschappen op het programma en hoewel alle rubrieken prachtige winnaars kenden waren de kampioenen heel bijzonder. De KWPN-hengst Fantijn (v. Patijn) werd gehuldigd als Nederlands kampioen eenspannen tuigpaarden ereklasse. Jara (v. Cizandro) won het kampioenschap eenspannen gereden door dames. Het Nederlands Kampioenschap vijfjarigen ging naar Just Lucky (v. Wentworth Ebony).

Misschien wel het hoogtepunt van de dag was Nederlands Kampioenschap eenspannen tuigpaarden ereklasse waarin negen deelnemers. Titelverdediger was Brandy maar die wordt niet meer in de ereklasse uitgebracht. Vier paarden mochten naar de herkansing maar de KWPN hengst Fantijn van Lammert Tel met Linda Boelens was vanaf de eerste pas ‘helemaal in de wedstrijd’ en de hengst ‘staat altijd aan’.

‘Mijn hart begon wel te bonzen’

Aan het begin van het seizoen is hij éénmaal geklopt, deze atleet waaraan alles beweegt, altijd de blik naar voren heeft gericht en bij elke pas weer iets nieuws lijkt te ontdekken. Een pracht succes voor rijdster Linda Boelens die misschien wel de eerste vrouw is die een nationaal ereklasse kampioenschap weet te behalen en dan nog wel met een hengst die door haar opa is gefokt. Of ze zenuwachtig was geweest, was de vraag van de speaker. “Eerst nog niet zo maar toen ik voor de ring stond begon mijn hart wel te bonzen. Maar als ik eenmaal ben afgereden en Fantijn loopt zoals hij moet lopen, is alles over.”

Gardenia verslaat Dylano

Plaats twee werd voor de sportmerrie Gardenia HBC (v. Victory) van de HBC Stal met Harry van Middelaar. Zij streed er zeker met veel inzet voor, dat doet ze altijd. Maar ze sprong er weleens flitsender voor. Ze werd dus tweede maar dat plaatsje had zeker ook zomaar naar de KWPN hengst Dylano (v. Plain’s Liberator) van M. de Groot uit Giessenburg en Black Horse B.V. uit Sliedrecht kunnen gaan. De zwarte hengst maakte zich in handen van Mark de Groot bijzonder deftig en was nog even scherper in het front maar ook scherper van beweging dan Gardenia. De jury lichtte toe dat het feit dat Dylano met opzet werd gereden en Gardenia zonder een positief effect had gehad richting Gardenia. Altijd bij de top is Equifirst Amadeus (v. Saffraan) met Leendert Veerman. De vos laat altijd een verrichting zien waarna je heel graag kijkt. Hij werd er vierde mee.

Kampioenschap eenspannen gereden door dames

Voor de regionale rijdsters stond het kampioenschap eenspannen gereden door dames op het programma. Zes deelneemsters waren er, drie mochten er naar de herkansing en die bracht wijzigingen teweeg. Zelf vond Marie-José Calis haar overwinning bijzonder verrassend en bracht bij haar veel emotie teweeg. Ze kon haar paard natuurlijk zelf niet zien gaan maar het was heel duidelijk dat er een overwinning in kon zitten voor Jara van Nico Calis. Het gewicht van de dameskar lijkt een gunstig effect te hebben op de bewegingen van Jara die sterk bewoog en zich heel deftig en mooi maakte in het front.

Zilver voor Briljant

Hanneke van Wessel werd tweede met Briljant (v. Larix) van haar vader. De start was niet helemaal foutloos maar gedurende de wedstrijd kwam Briljant ook helemaal in de course en maakte er een mooie show van, goed dus voor plaats twee. Van een voorlopige eerste plaats ging Wild Rose F (v. Manno) van Wim Jansen met Pien Jansen naar plaats drie. Wild Rose kwam heel imponerend binnen maar tijdens de herkansing liep de vos, die wel front bleef behouden, wel wat van het achterbeen af en werd derde.

Nederlands Kampioenschap vijfjarigen voor Huckriede met Just Lucky

Heel mooi was vervolgens ook de rubriek om het Nederlands Kampioenschap vijfjarigen met twaalf deelnemers. De helft mocht naar de finale maar de koppositie bleef in handen van Just Lucky (v. Wentworth Ebony) van Lambertus Huckriede. Eigenlijk gaf dat paard de regie geen moment uit handen. De zwarte maakte geen fout, ging geweldig van de vloer, keek er geweldig over en het totaalbeeld maakte heel veel indruk. Jack Daniels PSH (v. Manno) van de familie Pos begon in handen van Marcel Ritsma misschien niet foutloos maar groeide in de wedstrijd naar een pracht verrichting. Mooi in het front en fraai bewegend, zo liep deze vos naar plaats twee.

Brons voor Judex

Heel sterk bewegend en met heel veel kijk erop showde Judex (v. Eebert) van en met Cees Klinkhamer in de eerste omloop. Dat kon de vos niet helemaal volhouden maar wist wel zijn derde plaatsje te behouden. De er best overkijkende Jericho (v. Dylano ) van Egbert Kruiswijk wist gedurende de wedstrijd steeds overtuigender te presteren en steeg een plaatsje in handen van Mark de Groot en werd vierde. Die stijging ging ten koste van Joker (v. Delviro HBC) met Pien Jansen. Deze zwarte heeft een mooie takt in haar manier van bewegen en dat plaatsje. In dit kampioenschap behaalde de altijd super deftige Jack Sparrow (v. Cizandro) van Jan van Manen) in handen van Robbie van Dijk plaats zes.

Bron KWPN