KWPN richt werkgroep voor inteeltproblematiek tuigpaarden op

In de vergadering van de Fokkerijraad Tuigpaard, die op woensdag 13 november jongsleden plaatsvond, is gesproken over de inteeltproblematiek binnen de tuigpaardenfokkerij. Aanleiding is een brief van de RVO, de instantie die onder meer gaat over de erkenning van het KWPN. In deze brief wordt aangegeven dat het KWPN voor april 2020 met een concreet plan moet komen hoe zij de zorgwekkende inteeltstijging binnen de tuigpaardfokkerij terug gaat brengen.

In deze kleine populatie worden namelijk regelmatig dezelfde hengsten ingezet waardoor te veel paarden nauw verwant aan elkaar zijn. De inteeltstijging vormt een bedreiging voor de populatie waardoor gezondheid, fertiliteit en vitaliteit een groot risico lopen om te worden aangetast. De tuigpaardpopulatie kent een inteelttoename van 1,18% per jaar, dit is boven de toegestane 1%.

Werkgroep

In het belang van alle KWPN-fokkers is het zaak om ingrijpen van RVO te voorkomen door als KWPN zelf met een goed plan te komen. Er is in het verleden al veel werk op dit vlak verricht, maar nog niet met het gewenste resultaat. Daarom is een werkgroep opgericht die de diverse opties gaat uitwerken. De fokker blijft te allen tijde vrij om zijn of haar eigen keuzes te maken, maar het is noodzaak om hen te overtuigen van het feit dat genetische diversiteit noodzakelijk is voor het voortbestaan van de tuigpaardenfokkerij. Welke mogelijkheden de fokker hierbij heeft, wordt door de werkgroep onderzocht. Het streven is om in januari een advies naar de leden te communiceren. Ook komt dit onderwerp terug op de diverse fokkerscafé’s die in 2020 weer in het land worden georganiseerd.

Bron: KWPN