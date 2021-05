Lammert Tel: ‘We hebben kunnen selecteren uit goede bloedlijnen’

Onder voorbehoud van PROK-goedkeuring heeft de KWPN hengstenkeuringscommissie Tuigpaard in samenwerking met inspecteur Viggon van Beest vandaag twaalf hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Drie hengsten daarvan zijn geprimeerd.

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Lammert Tel en Viggon van Beest spraken hun tevredenheid uit over de hengstenkeuring. Ze waren ook zeer tevreden over de kwaliteiten van de hengsten. Vanmorgen werden 34 paarden eerst buiten op de straat beoordeeld. Na de eerste presentatie binnen werden er 15 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging en werden er zeven ster verklaard. Bij de tweede selectie vielen nog drie hengsten af waardoor er uiteindelijk twaalf hengsten een uitnodiging kregen voor het verrichtingsonderzoek.

Premiehengst Naviro K (Indiana x Fantijn). Foto: Melanie Brevink – Van Dijk.

Opgeborgen

Lammert Tel: “Op een aanbod van 34 is dat een heel mooi getal. Wij zijn de inzenders ook zeer erkentelijk dat zij de hengsten zolang hebben willen ‘opbergen’ zoals ik dat dan maar even noem. In vergelijking met andere jaren is het niet eens zoveel afwijkend. En dat na zo’n jaar. We hebben hengsten kunnen selecteren uit goede bloedlijnen. De drie premiehengsten liepen er echt uit, met name de schimmel Idol liep keer op keer weer te showen met de schoft omhoog, hij was toch wel de topper van de dag. Maar ook de andere twee premiehengsten waren kwaliteitsvolle goed bewegende hengsten.”

Fokkerspremie

Viggon van Beest: “Ik ben ook blij dat we van jonge hengsten als Indiana, Icellie, Idol en Hertog Jan maar ook een hengst uit de eerste jaargang van Bocellies Matteo hebben kunnen aanwijzen. Ook met de Urgent zijn we blij, die kom je niet elke dag tegen. En zeker ook met de laagverwante driejarige Hackney-hengst met zo’n stokmaat. Het verwantschap varieert van 2,7 % tot 12,8% dus dat biedt ook mogelijkheden. En ook heel mooi is dat alle drie premie hengsten al PROK gekeurd zijn, dan kan die 1000 euro fokkerspremie uitgedeeld worden.”

