Leetida GK beste KWPN tuigpaardmerrie

De Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo werd een dubbel succes voor tuigpaardenfokker Gert Koers uit Gees. Als voorzitter van het geslaagde evenement beleefde hij een topdag. Ook werd zijn eigen fokproduct Leetida GK (v. Eebert x Vaandrager HBC) in Exloo uitgeroepen tot beste KWPN Tuigpaard merrie.

Gert Koers is geen onbekende in de tuigpaardenwereld. Hij is voorzitter van KWPN Tuigpaard regio Noord én voorzitter van de Noordelijke Tuigpaardendag. “Exloo was voor Leetida de eerste wedstrijd van dit seizoen. Henk Hammers reed haar, omdat ik daar zelf in functie was als voorzitter”, vertelt Gert Koers. Leetida GK kreeg aan de hand 84 punten, voor exterieur en beweging scoorde ze 86 punten. In het tuig kreeg ze er nog 82 punten bij. Met een totaalscore van 252 punten bleef ze de concurrentie ruimschoots voor en werd ze uitgeroepen tot winnaar van de dag.

Fokmerrieklasse

“Dat was een heel mooi succes! Door corona liep Leetida vorig jaar maar een paar wedstrijden. Dit jaar willen we haar vaker uitbrengen in de fokmerrieklasse en in de kleine limiet.” Op Hemelvaartsdag werd Koers vierde met Leetida in de fokmerrierubriek in Grootegast. “Ze wordt dit jaar ook onder het zadel gestart door Marco Boavista. Hij doet zelf aan working equitation, maar vindt dit voor de afwisseling heel leuk om te doen.”

Palmares

Leetida is pas zes jaar oud, maar heeft al een hele lijst mooie prestaties op haar cv. “Ze mocht ieder jaar door naar de nationale keuring. Als veulen eindigde ze in de kampioenskeuring als zesde op de nationale veulenkeuring. Als tweejarige was ze dagkampioen in Dalen en derde op de Nationale Tuigpaardendag. Als driejarige werd ze uitgeroepen tot kampioen op de centrale keuring en eindigde ze als zesde op NTD. Vorig jaar deed ze in Ermelo mee in de rubriek keur- en elitemerries en werd ze vierde”, zegt Gert Koers. Ook dit jaar wil hij haar bij de keur- en elitemerries voorbrengen op de centrale keuring in Tolbert.

In het tuig weet Leetida GK ook te imponeren en gooit ze hoge ogen. Vorig jaar scoorde ze, in handen van Henk Hammers, 84 punten voor de voorjaars-IBOP. Dit was de hoogste score van 2021.

Bron: KWPN