Lendoline Algemeen Kampioen CK Regio Tuigaard Noord Norg

Er kon er maar een de beste zijn gisteren op de CK Regio Tuigaard Noord Norg en dat was de driejarige Lendoline (Eebert x Manno). De mooie merrie van van Wout Liezen kreeg aan het einde van de dag het algemeen kampioenslint omgehangen. Lendoline was ook al de kampioene van de driejarige merries.

De hele fraaie driejarige Eebert-dochter Lendoline, gefokt door Wim Cazemier, showde keer op keer buitengewoon best en deze merrie van Wout Liezen, waarvan de roots liggen in de stallen van Tabe de Jong op Ameland, werd dan ook Algemeen Dagkampioen. Joop van Wessel becommentarieerde deze rubriek: “Een schitterende merrie die fantastisch kan lopen.”

‘Zoals het vandaag gaat is echt heel bijzonder’

Maar Wout Liezen had meerdere ijzers in het vuur. Hij had ook zijn onlangs tot sportmerrie gepromoveerde Cizandro-dochter Heideroos (mv. Renovo, fokkers Henk en Harry van Middelaar uit Hoogland) bij zich. En deze extra optredende merrie werd kampioen bij de keur/elitemerries en werd tweede in de kampioenskeuring. Liezen behaalde zowel regionaal als nationaal al vaker pracht successen. “Maar zoals het vandaag gaat, dat is echt heel bijzonder, dit maak ik niet weer mee.” En dat bleef hij maar herhalen. Hij wilde zijn tuigpaardenstapel eigenlijk wel wat inkrimpen, lichtte hij toe. Maar na deze successen leek zijn plan al enigszins te wankelen, zijn blik was alweer op volgend jaar gericht. Welke merrie moest dan mee om kampioen te worden!

Lendoline kampioen driejarigen

In Noord kwamen maar liefst 26 driejarige merries voor de jury. Op vier na werden allen ster en negen mochten er naar de kampioenskeuring. En die negen gaan ook allen naar de Nationale Tuigpaardendag. Kampioen werd dus Lendoline van Wout Liezen. Reijer van Woudenbergh: “We hadden in deze rubriek kapitale merries. De winnares is een merrie met heel veel ras en uitstraling, een geweldige schouderpartij en heel veel techniek in de benen. En ze loopt vanaf de eerste pas naar boven.”

Liezen met twee merries kampioen

Liezen kocht haar als veulen op de Nationale Tuigpaardendag waarbij de toenmalige veulenselectiecommissie heel veel moeite moest doen om haar, vanwege de grote belangstelling die er voor haar was, te behouden voor de veiling. Liezen: “Zo’n dag als vandaag beleef ik niet weer, met twee merries kampioen worden en fokker van de kampioen bij de tweejarigen. Maar ik moet wel zeggen, het gebeurt niet zomaar, het is wel een optelsom van jaren.” Lendoline heeft afgelopen voorjaar al 83,5 punten weten te behalen voor haar IBOP.

Fokkerssucces voor familie Van der Velden

Dan was er ook nu weer, evenals bij de veulens, een pracht fokkerssucces voor de familie Van der Velden. Hun merrie Lareda (Eebert uit Sareda keur van Manno) stond tweede en Larede (Eebert uit Gareda ster van Larix) derde. Het kampioensveulen Oreda (v. Icellie) komt uit Gareda.

Kylie kampioen vier- t/m zevenjarige stamboekmerries

In Norg kwam een aantal fraaie vier- t/m zevenjarige stamboekmerries voor de jury. Zes van de zeven werden er ster verklaard, twee mochten er naar de kampioenskeuring. Kampioen van deze groep werd Kylie (Unieko uit Francalina ster van Aquarel, fokker Sijmen Korevaar uit Wijngaarden) van Harm Jan Veenstra. Inspecteur tuigpaarden Viggon van Beest: “Een merrie met ras, een aansprekend front, correct beenwerk en veel kap.”

Weer terug naar Frankrijk

Harm Jan Veenstra is sinds enkele maanden eigenaar van Kylie die nu dragend is van Icellie. Harm Jan: “Kylie werd dragend van Unieko door Mark de Groot naar Frankrijk verkocht. Daarna is ze teruggekomen en is ze bij mij op stal gekomen. Bij mij is dan Kylie geboren. De moeder is inmiddels terug naar haar Franse eigenaar maar Kylie is dus nu van mij. Ik heb haar inmiddels ook betuigd en ze doet het goed.”

Jelony D is tuigtypische merrie

De tweede merrie die mee mocht naar de kampioenskeuring was Jelony D (Cizandro uit Celony D stb. van Patijn) van f/g A. Doornbos uit Beilen en T. Doornbos-Bos uit Beilen. Viggon van Beest: “Een tuigtypische merrie met veel schoft en veel ras, hard beenwerk en veel front.”

