Magnifiek wint Hengstencompetitie

Zaterdagmiddag werd in Houten de finale van de Westfort-Hengstencompetitie verreden. Het werd een uiterst spannende strijd die gewonnen werd door Magnifiek (v. Idol). Hij werd met één punt verschil de overall winnaar van de zes jonge stamboekhengsten. Macho (v. Indiana) werd tweede.

Na vier wedstrijden gingen in de finale alle zes hengsten van start. De competitie is verplicht voor de hengsten. De strijd in de top lag nog geheel open. Magnifiek en Macho, die de hoofdrolspelers waren, stonden qua punten gelijk. Alles hing dus af van de uitslag van deze laatste wedstrijd. De jury werd gevormd door Lammert Tel, Roelof van ’t Oever en Thomas van der Weiden (arbiter).

Stand-show

Na een eerste optreden van de zes hengsten nodigde de jury vier hengsten uit voor een stand-show waarbij de hengsten zich op de lange zijde één keer voor de hoofdloge links- en rechtsom presenteerden. Vijfde werd Lanto van de HBC-stal met Harry van Middelaar en als zesde werd Kane BFT van Brian Franken met Freek Saris binnengeroepen. Een stand-show was er voor de als vierde geplaatste Leffe Blond (v. Dylano) van Stoeterij Black Horses B.V. met Mark de Groot, de als derde binnen geroepen Lexington PSH (v. Fantijn) van de familie Pos met Marcel Ritsma, de als tweede binnen geroepen Magnifiek van en met Lambertus Huckriede en de als eerste binnen geroepen Macho van William Duffy met Robbie van Dijk.

Wow-factor

Macho beschikt over de ‘wow-factor’ vanwege zijn geweldige uitstraling en zijn natuurlijkheid in zijn bewegingsvorm. Zo vaak zullen we niet een paard tegen komen dat het element rijzen in de voorhand zo extreem in praktijk brengt. Bij elke pas stijgt hij op waarbij zij achterhand hem aan de voorkant lift. Zijn voorbeengebruik is hoog grijpend. Magnifiek heeft een andere, eveneens sterke bewegingsvorm en ook zijn ruime en expressieve bewegingen spreken aan waarbij hij eerst wel even wat druk van beweging was.

Lexington derde

Lexington werd derde, Leffe Blond vierde. Daarna mochten Macho en Magnifiek nog een keer afrijden en het met elkaar uitvechten. Het publiek waardeerde de show van de er met buitengewoon veel allure overkijkende Macho enorm en liet dat horen. Maar Magnifiek had ook zeker zijn fans en deze hengst leek het beste voor het laatst te hebben bewaard. Hij begon steeds meer te ruimen en zijn show kreeg de voorkeur van de jury. Hij won de Westfort-Hengstencompetitie 2021.

‘Een aparte’

Huckriede ontdekte eigenlijk pas laat wat Magnifiek allemaal in zijn mars had, zo vertelde hij: “Ik werd gebeld door iemand die vier paarden te koop had omdat hij land kwijt raakte. Na wat heen en weer bieden kocht ik ze alle vier voor 3500 euro. Ik besloot Magnifiek op de hengstenkeuring aan te bieden maar ik had toen eigenlijk nog niet in de gaten dat het zo’n goeie was. Jan Schep zag Magnifiek een keer en zei tegen mij ’je hebt een aparte, Lambertus’. Nou, hij had gelijk, nu staat hij hier als competitiewinnaar.”

Toelichting jury

Lammert Tel over de spannende wedstrijd: “Het is heel mooi dat we nu weer een hengstencompetitie hebben. En die competitie was heel spannend dit jaar en voor de jury best wel moeilijk. De hengsten beschikken allen over veel kwaliteit en over de nodige tuigtypische eigenschappen. Het leek ons voor het publiek wel mooi om er in deze finale een stand-show aan toe te voegen. We waren unaniem over de winnaar, dat was voor ons Magnifiek. De schimmel heeft een ijzersterke manier van bewegen met een subliem voorbeengebruik. De hengst liet een continu vaste actie zien en heeft het neusje op de plek. Hij beschikt over een tomeloze inzet, hij had de langste adem, dat maakte het verschil. Macho blonk uit in lichaamshouding en was in de wedstrijd wat wisselend. Hij wisselde zeer goede momenten af met soms wat mindere, waarbij hij dan iets afzakte in het front, terwijl hij met opzet werd gereden. Lexington beschikt over een sterke manier van bewegen waarin veel actie maar blijft iets hoog in de croupe. Lanto klom er wel in maar zou wat meer voorwaarts mogen zijn en Kane zou in alles net even meer mogen overtuigen.” Magnifiek scoorde 39 punten, Macho 38, Leffe Blond 32, Lexington 29, Lanto HBC 27 en Kane BFT 20.

Bron: KWPN / Horses.nl