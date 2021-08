Magnifiek wint vierde ronde hengstencompetitie

Zaterdagavond werd op CH Exloo de vierde wedstrijd uit een reeks van vijf in het kader van de Westfort-hengstencompetitie verreden. De meeste punten gingen naar Magnifiek (v. Idol). Tuigpaardhengsten dienen binnen drie jaar na hun goedkeuring tenminste twee jaar in de sport te worden uitgebracht. Alle zes hengsten waren aanwezig, drie mochten een herkansing aangaan.

Het werd een bijzonder enerverende strijd die zich toespitste op het duo Magnifiek en Macho (v. Indiana) die in eerste instantie als eerste was binnen geroepen. Magnifiek van en ook gereden door Lambertus Huckriede ging bij herkansing vóór Macho van William Duffy met Robbie van Dijk.

Voorwaartse drang

De schimmelhengst Magnifiek beschikt over veel voorwaartse drang, toont heel veel expressie in zijn scherpe bewegingsvorm, nam zoals altijd weer veel bodem, brengt zijn voorbenen ver weg, kijkt er goed over en sprong er met veel bravoure voor. De attente Macho deed het zoals altijd: hij toonde een heel hoog grijpend voorbeengebruik, bouwde zijn er extra inklimmende, natuurlijke manier van bewegen weer mooi vanuit de achterhand op en dat rijzende beeld maakt het plaatje bijzonder mooi en sympathiek. Mark de Groot kwam uit op plaats drie met Leffe Blond (v. Dylano) van Black Horses B.V. De grote vos beschikt over een royale manier van bewegen maar mocht vandaag wat meer verzameling tonen.

Lanto vierde

Harry van Middelaar werd met Lanto HBC van de HBC stal als vierde binnen geroepen gevolgd door Lexington van de familie Pos met Marcel Ritsma en Kane BFT van Brian Franken met Freek Saris. Drie hengsten met elk hun eigen charmes en hun eigen aansprekende manier van bewegen. De rubriek werd beoordeeld door Henk Fikse, Dirk Jan Beijerinck en Thomas van der Weiden (arbiter). Henk Fikse licht de plaatsing van de drie finalisten toe: ”Een mooie strijd tussen een super kopgroep. Magnifiek heeft een mooie ruime voorhand, een mooi front en hij ging super over de benen. Misschien mag hij achter iets meer doen, maar zijn voorhandbewegingen gaven de doorslag. Macho is een verschrikkelijk mooi paard. Het is een superhengst. Het beeld is zeer tuigtypisch en hij heeft een sterk achterbeengebruik. Hij was soms wel ietsje scheef gesteld. De vos kon ondanks het klimmende beeld niet winnen van de schimmel, daarvoor moet hij in het voorbeen meer doen, hij moet zijn voorbenen verder wegbrengen vonden wij. Leffe Blond is ook een mooi tuigpaard maar kon niet op tegen zijn voorgangers.”

Finale

Zaterdag is 4 september is de finale van deze Westfort-hengstencompetitie, in Houten. Dat wordt spannend want Magnifiek en Macho hebben nu elk twee overwinningen op hun naam staan.

Bron: KWPN / Horses.nl