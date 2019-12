Moanes (Eebert x Baanbreker) wint oefenavond jonge tuigpaardhengsten

In aanloop naar de KWPN hengstenkeuring op 4 januari in Ermelo, was er zaterdag een oefenavond voor jonge tuigpaardhengsten.Toen alle stemmen geteld waren kwam Moanes (v. Eebert) als winnaar uit de bus. Hij kreeg 79 van de 300 stemmen.

Van de 45 voor de HK aangemelde tuigpaardhengsten kwamen er 21 alvast oefenen op de prachtige locatie in Hellendoorn. De goed georganiseerde avond trok behoorlijk wat publiek. In vier groepjes werden de hengsten geshowd. Het publiek kon middels stembiljetten kenbaar maken wie zij de beste vond.

Moanes wint

Twee hengsten mochten tenslotte terug komen en toen deze zich in de ring bevonden werd bekend gemaakt dat er 300 stembiljetten waren ingeleverd en dat daarbij 79 stemmen uitgebracht waren op de donkerbruine prok gekeurde Moanes, een zoon van Eebert van Evert Ardesch uit Lemele. A. van Bennekom uit Maasbommel fokte Moanes uit Gemora, een dochter van Baanbreker HBC. Grootmoeder Namora is een sterdochter van Farao. De in 2011 geboren Gemora bracht vanaf 2015 vijf maal een veulen van Eebert. Haar eerste in 2015 geboren nakomeling Kymora is ster. Vermeldenswaardig is het dat uit dezelfde stam nog een nakomeling bij de jonge hengsten was. Dat was Marijn, ook een donkerbruine Eebert die ook van Ardesch is. Van Bennekom fokte hem uit Elmora, een sterdochter van Nando die dan weer uit Namora, de Farao-dochter komt. Voor de winnaar was er een prachtprijs namelijk 500 euro.

Tweede plaats voor Marcus van Hapert

De tweede hengst die terug mocht komen was de bruine prok gekeurde Marcus van Hapert (Icellie uit Zina ster van Manno, fokker Hans Castelijns uit Hapert) van Lambertus Huckriede uit Enschede. Met deze fokstam heeft Hans Castelijn veel succes. Moeder Zina bracht tien nakomelingen.

Showrubriek

De rubriek tuigpaarden onder het zadel bracht veel show in de baan. Twee paarden mochten een herkansing aangaan en eigenlijk zonder één misse pas in beide omlopen haalde de van begin af aan lekker aanvallend showende Cetrienes (v. Vulcano) van en met Ronnie Beuving de winst binnen. De grillig getekend vos showde zich met heel veel gretigheid en hij straalde door zijn super attente orenspel heel veel blijheid uit. Ook met deze eigenschappen maar dan net een fractie minder groot van zweefmoment werd de keurmerrie Jessie (v. Cizandro) van Nico Calis jr. met als rijdster Gerbrich Elgersma tweede.

Bron: KWPN / Horses.nl