NTD: Mooie aangespannen rubrieken plezieren publiek

Het was genieten van diverse aangespannen rubrieken waaronder de dekhengstrubriek om de Manno Trofee, de Westfort Hengstencompetitie en de ereklasse rubriek om de Renovo-schaal. Maar ook de Young Riders en de junioren brachten veel sfeer in de baan op de Nationale Tuigpaardendag in Ermelo op zaterdag.

De Westfort Hengstencompetitie was bijzonder spannend omdat de koplopers behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. De meeste punten gingen naar de heel natuurlijk en er met veel allure overkijkende Macho (v. Indiana) van Willam Duffy in Amerika. De vos showde heel vrij en blij in handen van Robbie van Dijk. Lambertus Huckriede kwam zijn Magnifiek (v. Idol) voorrijden en zijn show werd gekenmerkt door ruime, krachtige bewegingen met veel expressiviteit waarbij de schimmel veel bodem neemt en er ook goed overkijkt. Harry van Middelaar ging met Lanto HBC (Delviro HBC) van de HBC-stal naar de derde plaats.

Renovo Schaal

In de strijd om de Renovo-schaal strijden nationale en regionale ereklasse paarden tegen elkaar. Aan die strijd nam ook de KWPN-hengst Fantijn (v. Patijn) van Lammert Tel met Harry van Middelaar deel. Fantijn showde op de van hem bekende wijze met heel veel schwung door zijn lijf en er geweldig inklimmend. Daarna moesten Leendert Veerman en zijn dochter Manon het uitvechten. Leendert ging bij herkansing met Action Quality Amadeus (v. Saffraan) Manon, die met Emerson (v. Manno) van Niek Alting in de baan kwam, voorbij en werd tweede. Twee beste paarden die elkaar niet veel ontliepen.

Manno Trofee

De rubriek om de Manno Trofee was niet groot maar wel bijzonder enerverend. Het ging in de finale tussen de in eerste instantie als eerste binnen geroepen Fantijn en Dylano (v. Plain’s Liberator) met Mark de Groot. De herkansing bracht Dylano de winst. De zwarte hengst trad geweldig op en tegen zo’n grootse Dylano moest Fantijn het afleggen.

Vakmanschap

Met veel vakmanschap stuurde Nick Raeven in het kampioenschap voor Junioren Cilardo (v. Ulandro) van zijn vader Etienne Raeven naar het Kampioenschap. Zijn vader zat naast hem maar hij had zijn hulp niet nodig, Nick regelde het allemaal wel even helemaal alleen en liet Cilardo geweldig showen. Prachtig was ook de show van ‘de kinderen Mekkes’. Hanneke Mekkes begeleidde haar neefje de twaalf jarige Derek Mekkes die Roelofsen Horse Trucks Bentley (v. Larix) kwam showen en Derk Jan had voor de elfjarige Bart Roelofsen Horse Trucks Hugo ingespannen. Het was prachtig, Derek won van Bart, ze werden tweede en derde.

Paard van het Jaar

Bij de Young Riders om de Future Cup ging het kampioenschap naar de weer geweldig optredende Renvyle Imondro (v. Cizandro) van F. Fritspatrick met Kevin Huckriede. Dit paard werd op deze dag uitgeroepen tot Paard van het Jaar 2021. Mieke ter Schure met de elegant showende Roelofsen Horse Trucks Hugo (v. Patijn) en de goed showende Jericho (v. Dylano) met Roy Brand volgden.

Bandenwagen en oogstwagen

Ze waren er weer, de boeren op de bandenwagen en de oogstwagen. Geweldig was het presteren van Any Time (v. Patijn) voor de platte wagen met aan de leidsels Richard Hofstra. Any Time heeft een heel goed seizoen maar de dat uit zich tot nu toe niet altijd in de plaatsing. Nu kon niemand om hem heen. Hij won met overmacht. Voor de oogstwagen was het span Mardenia (Delviro uit Gardenia HBC) van Toon van Doorn en Action Quality Kroonjuweel van Leendert Veerman in handen van Wito Mink het winnende span.

Bron: KWPN