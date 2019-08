Prestigieuze Renovo Schaal voor Fantijn

Sinds 2013 strijden de allerbeste ereklassepaarden (nationaal en regionaal) tegen elkaar in de baan tijdens de Nationale Tuigpaardendag. In 2014 werd de Renovo Schaal in het leven geroepen en natuurlijk streden de toppers dit jaar opnieuw om deze fraaie ereprijs. Het was uiteindelijk Fantijn (v.Patijn) die er met de schaal vandoor ging.