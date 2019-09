Renvyle Imondro en Kevin Huckriede winnen Grote Frank Roest Prijs

CH Drogeham, dat haar 40 jarige bestaan vierde, werd een fraai tuigpaardenfestijn met hele mooie finales en kampioenschappen die indruk maakten. Dat Young Rider Kevin Huckriede in de Grande Finale met zijn tuigpaard winnaar werd van 1000 euro was één van die momenten.

De dag begon met een goed bezette limietklasse. De jury nodigde dan ook een zestal rijders uit voor de herkansing. Maar de meest in het oog springende verschijning bleef ook toen Image HBC (v. Ditisem) van de HBC-stal met Harry van Middelaar. De vos liep op grootse ze naar de overwinning. Zijn beeld was constant dominerend in dit veld en het totaal plaatje straalt macht en kracht uit.

Icellie herpakt zich

De KWPN hengst Icellie (v. Bocellie) van Rein Bosch begon even wat minder sterk maar wist zich bij herkansing in handen van Harm Jan Veenstra op te waarderen. Hij kwam steeds beter in het ritme en maakte indruk met zijn sterke manier van bewegen waarbij hij steeds verhevener in het front werd. Een paard dat altijd weet te scoren door haar sterke en scherpe bewegingsvorm is Havana (v. Bentley VDL). In handen van Derk Jan Mekkes showde zij weer met veel tact en goed van de vloer gaand en werd derde voor Jara (v. Cizandro) van Johan Kramer met Nico Calis, de merrie die het dit jaar zo bijzonder goed doet en nu bij stukken ook goed was maar niet geheel foutloos bleef. Vijfde werd de KWPN hengst Innovatief (v. Zepplin)) van Hengstenhouderij Landzicht met Mark de Groot. Deze hengst kan hiermee weer een wedstrijd afvinken in het kader van zijn verplichting van vijf maal starten in de nationale limietklasse.

Superdeftig

De ereklasse had vijf deelnemers, twee mochten de finale aangaan. En dat werd indrukwekkend. Het was de KWPN hengst Dylano (v. Plain’s Liberator)van M.C. de Groot/Black Horse Horse BV, die op indrukwekkende wijze de overwinning binnenhaalde. Heel mooi beheerst en met een voorname uitstraling showde Dylano zich met zeer veel expressie in zijn bewegingen die hij helemaal afmaakte. Daarbij was zijn front superdeftig. Equifirst Amadeus (v. Saffraan) met Leendert Veerman was de tweede herkanser en ook die showde heel voornaam waarbij zijn pronkende front en zijn dans altijd tot de verbeelding spreken. Derde werd de elegante en lichtvoetig bewegende Bentley VDL (v. Larix) met Derk Jan Mekkes en die wist de KWPN hengst Delviro HBC (v. Vulcano) met Harry van Middelaar voor te blijven. Maar het zat dicht bij elkaar. De goede verrichting van Bastiaan (v. Saffraan) met Erik van der Veen werd beloond met plaats vijf.

Expressie

Drie dames mochten in hun rubriek een herkansing aangaan. De winst was daar voor Renvyle Imondro (v. Cizandro) van F. Fritspatrick met Anneke Borkent. Met zijn geweldig expressieve manier van bewegen, geheel in eigen stijl, weet hij altijd opvallen. Zijn front is daarbij heel rijk. Applaus was er ook voor Emaire (v. Manno) van Johan Kramer. In handen van Annemieke Calis showde deze vos heel beheerst op gedragen wijze en ze maakte haar passen mooi af. Hanneke van Wessel kon vervolgens de KWPN hengst Heliotroop (v. Colonist) van Jaap van der Meulen opstellen.

Scherp scharnierend

De ereklasse tweespannen telde zes combinaties, de helft ging naar de finale. Daarin pakte Henk Hammers met Havana van Stal Mekkes en Jivirona (v. Eebert) van G.E.B. ter Laak, nadat hij in eerste instantie als tweede was geplaatst, de winst. Deze scherp scharnierde merries, die geheel synchroon gingen, vormen een span dat loopt. Leendert Veerman moest bij deze herkansing een plekje inleveren met de Equifirsten Amadeus en Eribo (v. Manno) die bij stukken zeker heel best waren maar op het moment supreme ging Eribo net even wat minder mooi recht gesteld en dat kan dan zomaar mee hebben geteld. Altijd elegant is het span Bentley VDL en zijn zoon Jaims dat derde werd met Derk Jan Mekkes.

Finale

Voor de Young Riders stond in Drogeham de finale op het programma. In de dagwedstrijd was de winst voor Emerson (v. Manno) van de Mts. Alting met Manon Veerman die de vos er groots en heel voornaam over liet kijken waarbij het attente orenspel van Emerson heel mooi was. Manon wist Kevin Huckriede met Renvyle Imondro voor te blijven die soms iets minder zuiver van balans leek. Derde werd Giantha (v. Atleet) van Wout Liezen met Mieke ter Schure. Atijd elegant, altijd zuiver van beweging en altijd charmant, dat is hoe deze ijzersterke combinatie zich presenteert. Over-all winnaar werd met 49 punten Kevin Huckriede met Imondro. Emerson werd met 46 punten tweede en Giantha kwam in de eindstand uit op plaats drie. Daarmee plaatsten Emerson en Imondro zich voor deelname aan De Grote Frank Roest Prijs waarvoor de twee hoogst geplaatsten van de competities tuigpaarden, Hackney’s en Friezen, die dus allen hun finale in Drogeham verreden, in aanmerking kwamen. De jury bestaat in die finale uit een panel van negen personen en zeven van die negen kozen voor Renvyle Imondro en Kevin Huckriede die daarmee dus de met 1000 euro gedoteerde Grote Prijs won. Kevin stelde Imondro heel goed voor en liet hem elke pas er heel gecontroleerd uittellen. Het was een indrukwekkende afsluiting van deze mooie tuigpaardendag.

Bron: KWPN