Sander en Erik Daniëls tuigpaardfokkers van het Jaar 2020

Vorig jaar kon het KWPN de titel Fokker van het Jaar niet uitreiken bij de tuigpaarden, vanwege het niet doorgaan van de Nationale Tuigpaardendag. Vandaag werden twee fokkers gehuldigd. Samen hebben ze in totaal zo’n 125 tuigpaarden gefokt: Sander en Erik Daniëls.

Er was een breed draagvlak voor deze toekenning, zo vermeldt het protocol. Een nominatie was zelfs al eerder aan de orde geweest. Maar vandaag kwam het er dan van en werden Sander Daniëls en zijn zoon Erik, uit Wageningen, gehuldigd als Fokkers van het Jaar. Deze gezamenlijke titel benadrukt dat Sander en zijn zoon Erik de tuigpaardfokkerij samen doen, ook al hebben ze ieder wel hun eigen paarden. De commissie ziet het ook als een motivatie voor jongere fokkers.

Successen

De talrijke keuringssuccessen op zowel regionaal als nationaal niveau van de heren Daniëls, liggen ten grondslag aan de titel. Vijfmaal fokten ze een paard dat nationaal kampioen werd, waarbij het driemaal om een veulen ging, éénmaal om een tweejarige en éénmaal om een driejarige. Vijf fokproducten behaalden meer dan 40 winstpunten in de sport en drie worden er in de internationale mensport gestart. Ze fokken grotendeels met de bekende Ereda-stam waaruit Sander in 1987 van de familie Korevaar zijn eerste merrie kocht.

Twee stamboekhengsten

In het verleden fokten Sander en Erik ook al de hengst Hilbert (v. Proloog) uit deze stam en in 2000 werd de door hen gefokte hengst Pronkjuweel (v. Jonker), eveneens uit deze stam, goedgekeurd. Deze vandaag toegekende prijs is een oeuvre prijs waarbij het nationaal veulenkampioenschap van het veulen Oreda (v. Atleet) in 2019 deze titel een actueel tintje geeft.

Bron: KWPN / Horses.nl