Spektakel op CH Opmeer

De kampioenschappen waren het sportieve hoogtepunt van CH Opmeer, maar ook de limietklassen waren spectaculair omdat verschillende hengsten in de ring kwamen.

In de lage limietklasse ging de winst naar de merrie Icantia (v. Colonist) met aan de leidsels Harry van Middelaar. Haar scherpe en tactvolle bewegingen en haar deftige front bezorgden haar de overwinning. Groots in alles en met veel statuur zo werd Ilardo (v. Eebert) in handen van Henk Hammers tweede. Lambertus Huckriede wist met de keurig showende Haarman (v. Manno) de derde plaats binnen te halen.

KWPN hengsten

Daarna volgden drie hengsten. Mark de Groot reed de actief bewegende Innovatief (v. Zepplin) naar plek vier. Deze hengst heeft de verplichting vijfmaal nationaal uit te komen en heeft daaraan al gedeeltelijk voldaan. Nico Calis reed de royaal bewegende Anemones Jean Pierre (v. Avion Pierre) naar de vijfde plek en wist daarbij de KWPN-hengst Icellie (v. Bocellie) van Rein Bosch met Harm Jan Veenstra voor te blijven.

<h2?Weer Harry

Harry van Middelaar kon Image HBC (v. Ditisem) in de hoge limietklasse als eerste opstellen. Het grote veld paste de voormalige dekhengst goed. Lambertus Huckriede brengt met Renvyle Imondro (v. Cizandro) altijd actie in de baan en werden tweede. De KWPN hengst Idol (v .Manno) eindigde met Mark de Groot op de derde plaats. De schimmel had deze keer wat moeite om constant het juiste ritme te behouden. In een mooie balans en met een sterk achterbeengebruik showde de elitemerrie Ilanda (v. Eebert) zich in handen van Robbie van Dijk. Zij werd vierde en met deze winstpunten zit ze aan de 100 punten en is ze sportmerrie.

Vier naar herkansing

In de damesrubriek zat er voor een viertal dames een herkansing in. Het was Imondro die in handen van Anneke Borkent de winst naar zich toe trok. Emerson (v. Manno) met Manon Veerman, Nellie Schep met Brandy (v. Uromast) en Equifirst Eribo (v. Manno) met Renate Veerman werd de kopgroep bij de dames.

Ereklasse tweespannen

Zeven aanspanningen verschenen in de ereklasse tweespannen. Derk Jan Mekkes wist Belmondo (v. Manno) en Bentley VDL (v. Larix) wonnen deze rubriek. Uilke Haarsma kwam met Celebration (v. Manno) en Imposant (v. Eebert ) in de baan, het span verloor een ijzer en werd tweede. Jan Jordans had Barend (v. Marvel) en Casanova (v. Manno) ongecompliceerd aan het showen en dat span werd derde.

Limietklasse tweespannen

In de limietklasse tweespannen had Veerman zijn span wel goed aan het lopen. Hij won daar met Emerson en Equifirst Jannes (v. Manno). Haarsma volgde met zijn jonge span Jidaperty (v. Eebert) en Kolonel (v. Fantijn).

Bron: KWPN