Sterk bewegende Lidia algemeen kampioen tuigpaarden Tolbert

In Tolbert vond voor wat betreft Regio Tuigpaard Noord de vierde stamboekkeuring plaats en dat was ook meteen de laatste stamboekkeuring voor tuigpaarden dit jaar. Er was in z’n algemeenheid in de diverse leeftijdsgroepen sprake van mooie kopgroepen en de jury hoefde weinig tweede premies te geven. De familie Pos oogstte er mooie successen.

Viggon van Beest beoordeelde de paarden te samen met Johan Hamminga en Reinier van de Water. Voor hen verschenen acht driejarige merries. Daarvan werden er zeven uitgenodigd voor de CK, één ontving een tweede premie. De doorverwezen merries stammen af van Atleet, Cizandro ( 2x), Eebert, (2x) en Saffraan (2x). Van Beest: “In z’n algemeenheid betrof het een groep driejarigen met een aantal aansprekende merries en een duidelijk kopnummer. Deze merrie liep er veruit vanwege haar beste bewegingen en de score voor beweging oversteeg dan ook met een flink aantal punten haar exterieurscore. Zij werd uitgenodigd voor de kampioenskeuring en werd vervolgens ook algemeen kampioen.”

Het was de zwart/bruine Cizandro-dochter Lidia, die Algemeen Kampioen werd in Tolbert. Henk Reurink uit ’t Harde fokte haar uit Zilvia (keur van Ranno) maar ze is van H. Pos uit Ankeveen. Viggon: “Lidia is een zeer tuigtypische merrie met zeer veel front die met kracht beweegt op een manier zoals we graag zien dat een tuigpaard draaft namelijk met veel lichaamshouding en veel actie. Ze is een heel wakkere merrie die de hals er bovenop heeft staan en er in beweging inklimt.”

Twee naar kampioenskeuring

Van de vijf tweejarige merries gaan er vier naar de CK, één merrie ging huiswaarts met een tweede premie. Door mogen dochters van Cizandro, Fantijn, Icellie en Indiana. Viggon licht toe dat het een groep goede tweejarigen betrof waaraan de jury mooie cijfers kwijt kon. Twee mochten er naar de algemene kampioenskeuring maar de groep op zich kende geen kampioenskeuring, de uitnodiging was dan ook op catalogusvolgorde.

Uitgenodigd werd Mabella (Cizandro uit Sabella keur van Manno, fokker Henk Kleyne Snuverink uit Haaksbergen) die evenals de Algemeen Kampioen van de familie Pos uit Ankeveen is. Van Beest: “Een tuigtypische merrie met ras en een hard fundament, met een aansprekend front, met allure en met veel actie voor.” De tweede merrie die mee mocht dingen om het algemeen kampioenschap was Micolet VDW (Fantijn uit Cicolet A ster van Vulcano) van f/g. H. van der Wal uit Oldamt en mede/ger. Harm Jam Veenstra uit Boijl. Viggon: “Een goed ontwikkelde, lang gelijnde merrie met veel ras en een goede bovenlijn. Ze mocht in beweging nog iets meer front behouden.”

Iets weinig maat

Vier van de vijf vier t/m zevenjarige veulenboekmerries alsmede de stamboekmerrie mogen door naar de CK, één ontving een tweede premie. Door gaan dochters van Fantijn, Manno, Aron HBC, Cizandro en Plain’s Liberator. De veulenboeker Korose (Fantijn uit Renorose ster van Heineke) van f/g. M. Postma uit Doezum mocht daarvan naar de Algemene Kampioenskeuring. Viggon: “Wat hier bij deze groep merries in zijn algemeenheid opviel was de wat geringe stokmaat. De voor de kampioenskeuring uitgenodigde merrie Korose is een evenredig gebouwde merrie met ras en een hard fundament, met aansprekende bewegingen en een goede lichaamshouding.”

Elf van de twaalf

Van de twaalf hengstveulens werden er zes uitgenodigd voor de kampioenskeuring en mogen er elf naar de CK, één ontving er een tweede premie. Doorverwezen werden zonen van Eebert, Bocellies Matteo (2x), Image HBC (3x), Icellie (2x) , Maker’s Mark, Dylano , Atleet. Viggon: “Het betrof een groep veulens met een kwaliteitsvolle kopgroep waarbij opviel dat de meeste veulens zich in beweging wisten op te waarderen.”

Veulenkampioen uit de merries

Zeven de negen merrieveulens gaan er naar de CK, drie mochten mededingen naar het veulenkampioenschap, één kon niet worden beoordeeld en één ontving een tweede premie. Plain’s Liberator, Indiana, Cizandro (2x), Idol, Icellie en Colonist waren de vaders. De veulenkampioen kwam uit de groep merrieveulens. Het was de Icellie-dochter Oreda (uit Gareda ster van Larix) van fokker Jurjen van der Velde uit Siegerswoude die het kampioenslint meenam. Viggon: “Een sterk, tuigtypisch veulen met veel front, een mooie kap en hard beenwerk. Dit veulen maakt zich in beweging heel deftig, treedt zeer tuigtypisch op met zowel een goed voorbeen- als een goed achterbeengebruik.”

Alternatieve IBOP

Twee merries kwamen in de baan voor de alternatieve IBOP. Eén ervan slaagde voor haar eerste optreden. Dat was Indalina (ster prok van Colonist uit Oldalina elite pref van Harald) van Henk Minkema uit de Wilgen. Sander Hogenberg presenteerde deze merrie die uitkwam op 75 punten. Ook Algemeen Kampioen Lidia kwam in de baan maar deze driejarige leek er nog niet helemaal aan toe te zijn. In goed overleg werd besloten haar presentatie vandaag te beëindigen.

Al uitgenodigd

Een uitnodiging voor de CK had de driejarige Lendoline (Eebert uit Gwendoline ster prok van Manno, fokker Wim Cazemier uit Indiana) van Wout Liezen op 20 april in Ermelo al ontvangen toen ze na het afleggen van haar IBOP in het stamboek werd ingeschreven. Haar IBOP leverde haar 83,5 punten op.

Op vrijdag 2 augustus vindt in Norg de CK plaats.

Bron KWPN