Sterke kopnummers bij aangespannen rubrieken in Hulshorst

Naast het kampioenschap fokmerries waren er nog diverse aangespannen rubrieken op de Centrale Keuring in Hulshorst. Opvallend was dat de rubrieken steeds sterke kopnummers hadden. Joker (v. Delviro HBC), Heineke (v. Colonist), Giantha (v. Atleet), Gerran PSH (v. Atleet) en Briljant (v. Larix) waren de overwinnaars.

In de competitie was het de gedragen showende merrie Joker (v. Delviro HBC) van Wim Jansen die met aan de leidsels Pien Jansen de sterk en actievol optredende Kensington (v. Bocellie) met Freek Saris achter zich wist te houden. Deze bruine hengst kon vervolgens de chique stermerrie Kibora V (v. Manno) van de familie Van Vemde met Lubbert van Oene achter zich houden.

Én front én beweging

In de lage limietklasse wist Heineke (v. Colonist) van Leo Wijkmans met zijn hele rijke front en zijn hoge actie de winst te pakken met aan de leidsels Mark de Groot. Dat front heeft Jack Sparrow (v. Cizandro) van Jan van Manen niet minder maar beweegt dan net even minder royaal in de voorhand. Hij werd tweede met Robbie van Dijk die de actievol showende Jack Daniels PSH (v. Manno) van de familie Pos met Marcel Ritsma voor wist te blijven.

Takt

Met haar super elegante en takvolle manier van bewegen werd Giantha (v. Atleet) van Wout Liezen met Henk Hammers de beste in de limietklasse. De actievolle Ivo PSH (v. Saffraan) van de familie Pos met stuurman Marcel Ritsma kwam overigens wel dichtbij. Derde werd de zeer actief bewegende schimmel Incognito (v.Wentworth Ebony) met Wim Jansen.

Briljant eerste en derde

Hanneke van Wessel presenteerde Briljant (v. Larix) zowel in de ereklasse als in de damesrubriek. In de ereklasse moest ze de heel best optredende Gerran PSH (v. Atleet) van de familie Pos met Marcel Ritsma en Freedom (v. Patijn) van Wim Jansen voor laten gaan maar in de damesrubriek kwam ze als beste uit de bus. Briljant maakte zich mooi in het front en toonde een goede actie. Ze bleef toen Freedom met Pien Jansen voor.

Bron: KWPN/Horses.nl