Tuigpaard Brandy verkocht aan Toon van Doorn

Onlangs is het concourspaard Brandy verkocht Toon van Doorn. De ruin is aangekocht voor de handel. Van Doorn hoopt een nieuw adres voor dit concourspaard te vinden.

“Er is momenteel al veel vraag naar Brandy, maar als ik geen goede stal voor hem vind houd ik hem zelf”, geeft Toon van Doorn aan.

Eretitels

Eind 2018 werd Brandy (v. Uromast) aangekocht door de familie Haarsma nadat hij jarenlang succesvol was geweest met Harry van Middelaar aan de leidsels. Brandy is een fantastische verschijning in de concoursbanen en heeft al vele eretitels op zijn naam weten te zetten. Zo won hij als vierjarige de nieuwelingen rubriek in Balkbrug en werd hij kampioen bij de vierjarigen, vijfjarigen en zesjarigen. De laatste jaren heeft Brandy een heel aantal Nationale Ereklasse-rubrieken op zijn naam weten te zetten met Harry van Middelaar. Zo werd hij onder andere kampioen in de ereklasse op de VH in Hoogland in 2016, op de CH Drogeham in 2017 en op de CH Buitenpost in 2018. In 2018 wist Brandy het kampioenslint omgehangen te krijgen in de Grote Prijs op de Noordelijke Tuigpaardendag in Luttenberg. De combinatie Brandy en Harry van Middelaar hebben nog veel meer overwinningen op naam gezet. Alles bij elkaar heeft Brandy meer dan 89 eerste prijzen weten te behalen.

Bron: Horses.nl/KWPN