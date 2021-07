85,5 punten voor Lindrini in alternatieve IBOP Houten

Op de Centrale Keuring in Houten werden vier merries gepresenteerd op de alternatieve IBOP, allen behaalden 75 of meer punten, het minimum aantal om voor het predicaat keur in aanmerking wanneer deze score twee keer is behaald. Dat zat er voor twee merries in.

De hoogste score ging naar de vijfjarige Lindrini (Hertog Jan uit Dendrini keur sport van Manno) van f/g familie Kooyman uit Arkel. Henk Hammers presenteerde deze merrie. Lindrini had al een score van 82 punten op haar naam en nu kwam ze uit op 85,5. Ze was op deze dag ook ster geworden en met het resultaat van de IBOP erbij werd ze keur. Daarmee kreeg ze een uitnodiging om deel te nemen in de rubriek keur/elitemerrie voor uitnodiging NTD. Daar maakte ze geen gebruik van. Twee maal een 9, drie maal een 8,5 en twee maal een 8 was het resultaat. Bauke de Boer: “Deze merrie treedt heel tuigtypisch op met een heel mooi voorbeengebruik en ze maakt heel veel front. Ze heeft achter veel buiging maar ze mag nog iets meer doortreden. Henriëtte Kooyman: “Haar moeder Dendrini brengen we niet meer uit, Lindrini wordt nu de merrie die we uitgaan brengen. Dendrini eruit, Lindrini erin, zou je kunnen zeggen. Het fokdoel is een tuigpaard fokken, dat kan presteren op het hoogste niveau. Dat fokdoel streven wij na.”

Ook keur

De tweede merrie die keur werd is de zesjarige Karla Jerina (Dylano uit Viva Jerina elite Prok van Marvel, f/g. Dinie Markhorst- Van der Velde uit Brucht, mede-geregistreerde is Youp Jan Hammers uit Zwartsluis. Zij scoorde één maal een 8 en zes maal een 7,5. Dat maakte 75,5. Ze had al een score van 75 weten te realiseren zodat ze nu keur werd. Ook deze merrie werd door Henk Hammers voorgereden. Bauke de Boer: “Een heel sympathieke merrie met ruim voldoende front, een mooi orenspel en een groot zweefmoment. Achter zou ze nog iets meer kracht mogen ontwikkelen.”

Eerste keer

De zevenjarige Juliësta (ster van Manno uit Celesta Reg A van Plain’s Black Magic, f. Egbert Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht) van E.J. van Loenen uit Putten behaalde voor haar eerste optreden 77 punten. Vier maal een 8, twee maal een 7,5 en één maal een 7 prijkten er op haar lijstje. Nico Calis presenteerde haar. “Een merrie met krachtige bewegingen, met veel looplust en veel actie. Achter zou ze krachtiger kunnen ondertreden.”

Driejarige

De driejarige Nurzela van Hapert (Reg A Prok van Julius van Hapert uit Kirzela van Hapert VB van Atleet) van f/g. Hans Castelijns en mede-geregistreerde dochter Lotte Castelijns uit Hapert behaalde voor haar eerste optreden in handen van Hans Castelijns 75 punten. Eén maal een 8, vijf maal een 7,5 en eenmaal een 7 brachten haar op 75 punten. “De merrie was eerst nogal gespannen en wat wisselend in haar optreden maar deze nog groen ogende driejarige had zeker ook goede momenten.”

Jan Wiering gehuldigd

Elk jaar wordt er op deze CK een fokker gehuldigd. Dit jaar was het Jan Wiering uit Hoogkarspel die zowel fokker als gebruiker is. Jan was destijds met zijn zelf gefokte Jonker-dochters Oriana en Tatsiana, die beide sportmerrie zijn, negen maal kampioen tweespannen West. Ook op de Nationale Tuigpaardendag was hij zeer succesvol, acht maal won hij met zijn span in Ermelo. Jan was blij met dit eerbetoon. Jan: “Oriana is 25 en Tatsiana is 22. Vorige week heb ik nog met het span gereden.”

Bron: KWPN