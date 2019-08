Afstammelingenkeuring Tuigpaard: rapporten Kordaat en Innovatief gepubliceerd

De hengstenkeuringscommissie tuigpaard, bestaande uit voorzitter Johan Hamminga, Lammert Tel en Gert-Jan Hermanussen beoordeelde gisteren en vandaag de veulens van Kordaat, Kane-BFT, Hubert VDM, Kapitaal, Jesse James en de aanvullende collectie van Innovatief in het kader van de afstammelingenkeuring.

Zij werden bijgestaan door inspecteur Joop van Wessel. Onderstaand leest u een beknopte samenvatting van het rapport van de hengsten Kordaat (Eebert x Patijn) en Innovatief (Zeppelin x Hearing Out). Van Kane-BFT (Bocellie x Unieko), Hubert VDM (Cizandro x Manno), Kapitaal (Atleet x Manno) en Jesse James (Unieko x Marvel) kunnen reglementair geen volledige rapportages worden opgesteld aangezien zij geen volledige collectie van ten minste 10 veulens konden tonen. Binnenkort, na accordering van de adviezen van de hengstenkeuringscommissie door het Algemeen Bestuur, worden de volledige rapportages van Kordaat en Innovatief bekend gemaakt.

Rapportage veulens Kordaat

Kordaat toonde een uniforme collectie tuigtypische veulens die ruim voldoende ontwikkeld zijn en goed in het rechthoeksmodel staan. Ze beschikken over ras en uitstraling. Doorgaans zouden de veulens op stand in de romprichting meer opwaarts gebouwd mogen zijn.

De veulens zetten in draf de hals er goed op en komen ruim voldoende terug in het front.

Het voorbeengebruik heeft ruim voldoende schoudervrijheid en knieactie.

Het achterbeen wordt goed gebogen maar zou meer draagkracht moeten ontwikkelen. De veulens tonen ruim voldoende zweefmoment en een goede balans maar zouden er qua lichaamshouding meer in moeten klimmen.

Rapportage veulens Innovatief

Innovatief toonde een uniforme collectie tuigtypische veulens die ruim voldoende ontwikkeld zijn en goed in het rechthoeksmodel staan. De veulens beschikken over veel ras en uitstraling.

De veulens zetten in draf de hals er goed op en komen goed terug in het front.

Het voorbeengebruik heeft een goede schoudervrijheid en ruim voldoende knieactie.

Het achterbeen wordt ruim voldoende gebogen maar zou nog verder en krachtiger onder het lichaam gebracht mogen worden.

De veulens tonen een goed zweefmoment en beschikken over een goede balans maar zouden er qua lichaamshouding nog meer in mogen klimmen.

Bron: KWPN