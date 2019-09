Atleet-zoon Mr. Matcho kampioen tweejarige hengsten Oldebroek

Op de Fokdag in Oldebroek wordt sinds enkele jaren het kampioenschap tweejarige tuigpaardhengsten aan de hand uitgeschreven. Met een tiental deelnemers is de animo goed te noemen.Kampioen werd Mr. Macho, een zoon van Atleet uit Toos, een sterdochter van Larix. Fokker is H. Hazelaar uit Dalen en geregistreerde is Lambertus Huckriede uit Enschede.

De niet zo grote spijkerharde bruine beschikt over een zeer scherp en actievol voorbeengebruik. Toos bracht tot nu toe zeven veulens waarvan Mr. Macho haar zesde nazaat is. Ook een zeer goede indruk maakte de grote Mooiman, een zwartbruine zoon van Dylano uit Zarona, een elitedochter van Manno. Fokker en geregistreerde is Fokker van het Jaar 2019 Antoon Epskamp uit Hoevelaken. De derde plaats was voor Mackintosh RSH, een zwartbruine zoon van Cizandro uit Sealarda (keur preferent van Fabricius, fokker Marcel Ritsma uit Wijnjewoude) van M. en S. Danthe Schulz uit Duitsland. Daarna volgden twee nazaten van Idol. Verder stond ook het kampioenschap tuigpaarden onder het zadel op het programma. Dat ging naar de extra bewegende Fontana D (v. Waterman) van John Donck met Ada Donck.

Bron: KWPN