CK Houten: Jury kiest voor beweging, Lizilane aan kop

Drie driejarige merries werden vandaag op de Centrale Keuring in Houten uitgenodigd voor de finale bij de driejarigen. Twee staken er daarbij bovenuit: Leica Bala (Dylano x Stuurboord) qua exterieur en Lizilane (Hermanus x Reflex M) qua beweging. De jury koos uiteindelijk voor beweging. "We hebben gekozen om de beslissing uit te laten vallen dicht bij het fokdoel: de beweging en daarin blinkt Lizilane uit", zei jurywoordvoerder Viggon van Beest over de merrie.

Uit twee groepen driejarigen werden drie merries teruggehaald voor de finale: cat.nr 16 Leica Bala van fokkers T. van Zessen uit Meerkerk en C.M. van Eijk uit Kedichem, Lizzy (Eebert x Immigrant) van fokker T. Bast uit Eemnes en Lizilane van P. Rook, Stoeterij Embregts en v/d Gun. Die laatste werd gefokt door Herman van de Water uit Arkel en haalde de titel binnen. “Een merrie die zich echt groot maakt in beweging en er in klimt.” Alle drie de merries kregen een NMK-ticket, de kampioen en de reservekampioen komen straks nog terug in het dagkampioenschap.

Bron: Horses.nl