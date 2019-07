CK Houten: Kuliena loopt ruig naar kampioenschap

Op de Centrale Keuring tuigpaarden regio West mochten vanmiddag vijf merries terugkomen voor de kampioensring. De driejarigen Lizilane (v. Hermanus) en Leica Bala (v. Dylano) en de vierjarigen Kiara (v. Eebert), Katootje Bloem (v. Ditisem) en de kersverse keurmerrie Kuliena (v. Cizandro). Het werd de laatste, die er als geen ander inklom in het dagkampioenschap en eerder vandaag in de alternatieve IBOP 87 punten scoorde.

“We zien hier in de kampioensring een hele mooie groep moderne merries. Ze hebben allemaal wat en het is een mooie mix van een aantal goede paarden”, lichtte juryvoorzitter Viggon van Beest toe. “De discussie ging niet om het dagkampioenschap, maar wel om de reservekampioen.”

‘Ruig er over heen’

De kampioen was zo klaar als wat: de in de alternatieve IBOP tot keurmerrie bevorderde Kuliena (Cizandro x Patijn) van Toon van Doorn uit Soest liep met macht naar de titel. “Een merrie die er ruig overheen loopt, hier kunnen we niet omheen”, aldus juryvoorzitter Van Beest. Reservekampioen werd de kampioene van de driejarigen: Lizilane (v. Hermanus).

87 punten in alternatieve IBOP

Met 87 punten werd Kuliena eerder op de dag keur. Zij plaatste zich daarmee ook voor deelname aan de rubriek keur/elitemerries en dat leverde haar dan weer een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag op maar ook voor de kampioenskeuring. Viggon van Beest: “Een merrie die zeer aanspreekt en zich heel gedragen en met veel balans en een groot zweefmoment showt.”

De tweede merrie die Harry naar het keurschap reed was Kalina (Eebert uit Charisma keur pref van Waldemar, f. Gerrie Hermanussen uit Beers) van Wout Liezen uit Wanneperveen. Deze merrie kwam uit op 79,5 punten. “Een merrie die makkelijk beweegt maar in het front nog even rijker zou kunnen.”

