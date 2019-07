CK Hulshorst: Eén deelnemer aan veulenkeuring, wel een beste

Er was maar één veulen op de Centrale keuring voor tuigpaarden in Hulshorst, maar dat was wel een beste. Hij werd (hoe kan het ook anders) veulenkampioen én ontving een uitnodiging voor de NVK. Oblisk is een zoon van Icellie uit Jelsje (ster van Atleet).

Hij is gefokt door fam. Van Femde uit Epe en geregistreerde is Lubbert van Oene uit Wezep. Johan Hamminga licht toe: “Obelisk is een scherp veulen met een scherp model en opvallend veel front. Hij heeft een mooie lange nek en komt mooi terug in het front. In beweging waardeert het veulen zich op, heeft een lichtvoetige manier van bewegen en beschikt over een goede techniek.”

Bron: KWPN.nl