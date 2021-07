CK Regio Tuigpaard Zuid Waalwijk: Miantha H algemeen kampioen

CK Regio Tuigpaard Zuid werden vijf driejarigen en en vierjarige merrie uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag. Het algemeen kampioenschap kwam op naam van de vierjarige Miantha H (Cizandro x Manno) van fokker Gerrie Hermanussen. Kampioen bij de driejarigen werd Nurzela van Hapert (Julius van Hapert x Atleet) van fokker Hans Castelijns en mede-geregistreerde Lotte Castelijns. "Nurzela is van de kelder naar het dak geklommen, kun je wel zeggen", vertelt haar fokker trots.

“Miantha is een zeer tuigtypische, evenredig gebouwde merrie, die de hals er goed op heeft staan. Ze heeft een mooi hoofd en veel nek en kap. Het is absoluut een tuigpaard met heel veel takt en balans in haar tuigtypische bewegingen”, vertelt inspecteur Viggon van Beest, die de merries samen met Lammert Tel en Thomas van der Weiden beoordeelde. De moeder van Miantha H werd zes keer kampioen in Zuid en ging in Ermelo twee keer op kop.

Succesvolle lijn

Gert Jan Hermanussen nam de honneurs voor zijn vader waar. “Mijn vader zit aan de zijkant te genieten.” Hij vertelt dat Miantha H nog een even oude volle zus heeft, die is in eigendom van Ad Bax. Deze Mariantha H werd vorig jaar in Regio Noord als driejarige ster en vervolgens keur met een IBOP van 81 punten. Miantha was toen nog wat jeugdig en daarom besloot de familie Hermanussen haar een jaar langer te tijd te geven. Moeder Biantha is nu dragend van dressuurhengst Las Vegas. “In het kader van de bloedspreiding, dat willen we gewoon eens proberen”, legt Hermanussen uit.

Van register B-merrie naar kampioen

Van de tien voorgestelde driejarigen, werden er negen ster. Kampioen werd elitemerrie Nurzela van Hapert (Julius van Hapert x Atleet) van fokker Hans Castelijns en mede-geregistreerde Lotte Castelijns. De merrie begon als register B-merrie aan het keuringstraject en werd door het behalen van het PROK-certificaat en het voldoen aan de sporteis stamboek en vervolgens ster. Daarmee voldeed ze aan de eisen om uitgenodigd te kunnen worden voor de NTD. Overtuigender kon ze die uitnodiging niet behalen: ze werd kampioen bij de driejarigen.

‘Ze klimt er geweldig in’

“Nurzela van Hapert beschikt over een uitgesproken tuigpaardtype en ze is evenredig gebouwd. Daarbij beschikt ze over zeer veel uitstraling, ze heeft de hals er zeer goed opstaan en ze heeft goede voeten. Ze zou nog even meer maat mogen hebben. In beweging klimt ze er geweldig in met zeer veel actie en ruimte in het voorbeen. Het achterbeen heeft zeer veel buiging maar zou nog een fractie meer ondergebracht mogen worden”, aldus Lammert Tel.

‘Van de kelder naar het dak’

Lotte Castelijns (22) is nauw betrokken bij de fokkerij van haar vader, maar door haar studie technische bedrijfskunde is de tijd beperkt. “Alle eer aan mijn vader. Ik ben er trots op dat hij ook al de moeder en ook de vader van Nurzela heeft gefokt”, vertelt ze. Haar vader voegt daar aan toe: “Nurzela is van de kelder naar het dak geklommen, kun je wel zeggen. Ze begon als register B-merrie, maar we hebben alles gehaald. Dat moest ook wel, anders konden we niet uitgenodigd worden voor de nationale. Ik heb haar dit voorjaar betuigd, maar ze was op de IBOP nog groen zat. Ze heeft deze weken veel geleerd.” De merrie is de enige nakomeling van Julius van Hapert. Castelijns verkocht de hengst aan Boyd Exell.

Reservekampioen driejarigen

Het reservekampioenschap bij de driejarigen kwam op naam van Niantha (Cizandro x Larix) van fokker Jan Ermens. Ze komt uit dezelfde moederlijn als algemeen kampioen Miantha H. “Deze merrie is een uitgesproken tuigtypische merrie met veel uitstraling, met een fraaie voorhand, met zeer veel schoft en schouder, een goede bovenlijn en met opvallend goede lendenen. De croupe is iets recht. In beweging beschikt deze merrie over een goede techniek met veel lichaamshouding. Daarbij heeft ze een krachtig achterbeengebruik, het voorbeen zou nog even meer uitgelegd mogen worden. Ze zou nog met iets meer bravoure mogen optreden.” Zij mocht ook naar de kampioenskeuring.

NTD-merries

Derde werd Nadira-T (Cizandro x Koblenz) van fokker Harry Tonnaer. “Deze merrie is een zeer goed in het type staande merrie met een opvallend fraaie voorhand. Achter de schoft valt ze wel wat weg en haar bovenlijn zou gespierder mogen zijn maar als ze in beweging komt laat ze zeer veel lichaamshouding zien. Ze zet de hals er zeer goed op en laat kracht en balans zien in haar bewegingen.” Op de vierde plaats eindigde Nelinda Elarda V (Cizandro x Manno, fokker P.A.M. van der Velden) van M.E. de Wild. Ook uitgenodigd voor de NTP is Noortje H (Eebert x Marvel) van fokker C. van Herpt.

Bron: KWPN