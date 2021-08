CK Tuigpaard Noord: Nikita kampioen driejarigen, Lendoline algemeen kampioen

Dit jaar vond de CK van Regio Tuigpaard Noord plaats in Tolbert. In totaal kregen 28 tuigpaarden, buiten de veulens om, een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag. Op die dag mag Algemeen Kampioen Noord 2021 Lendoline, een dochter van Eebert, haar kampioenschapstitel van 2019 verdedigen, maar dan nu als vijfjarige /keur elitemerrie. Bij de driejarigen wist de Icellie-dochter Nikita het kampioenschap op haar naam te schrijven en bij de veulens won ook een Icellie: Ritmeester.

Vanwege het feit dat het tuigpaardenconcours in Norg niet doorging en er dus geen gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten in Norg vond, evenals de stamboekkeuring, ook de CK van Noord plaats in Tolbert bij de HJC Manege.

Programma van 8.00 tot 20.00 uur: teveel van het goede

Er was een uitgebreid programma samengesteld met ook diverse aangespannen rubrieken en het werd dan ook een hele lange dag die uitliep en waarbij de laatste rubriek, de kampioenskeuring, helaas in de regen plaats moest vinden. De keuringdag duurde praktisch 12 uur (van 8.00 tot 20.00 uur).

Het juryteam bestaande uit inspecteur Viggon van Beest, Bauke de Boer en Thomas van der Weiden kon alle merries en de ene ruin belonen met het sterpredicaat. Diverse merries legden morgens direct de alternatieve IBOP af en wisten daarbij het predicaat keur of elite te behalen zodat ze nog konden worden toegevoegd aan de rubriek /keur/elitemerries. Uit de rubriek vier t/m zevenjarige stamboekmerries werd zes vierjarige paarden uitgenodigd voor de NTD in het kader van de nieuwe extra op de NTD. Voor de kampioenskeuring werden acht merries uitgenodigd en het was de elitemerrie Lendoline die fier de regen trotseerde en er, evenals overigens alle kampioenskandidaten, bleef overkijken en showde dat het een lieve lust was. Opvallend best deden vandaag nazaten uit de stam van Fokker van het Jaar 2012 Tabe de Jong uit Hollum het. Naast Lendoline waren ook het beste merrieveulen Royal Gwendoline en en het beste hengstveulen, de algemeen veulenkampioen Ritmeester, nazaten uit zijn stam.

Vijf keer Icellie en Icellie levert kampioen

Alle 28 aangeboden driejarige veulenboekmerries werden ster verklaard, 13 mochten naar de finale voor het formeren van de kopgroep en negen verwierven een ticket voor de Nationale Tuigpaardendag. De enige Reg A Merrie werd sterwaardig bevonden. Van de negen aangewezen merries waren vijf dochters van Icellie, twee van Cizandro en van Eebert en Fantijn elke één. De Koninginnerubriek kreeg een witte Koningin. Dat werd namelijk de schimmelmerrie Icellie-dochter Nikita die een week eerder op deze locatie ook als kampioen werd op de stamboekkeuring.

De Icellie-dochter Nikita komt uit Juliea (st van Stuurboord). Fokker/ger. is Rein Bosch uit Hellendoorn. Bauke de Boer lichtte de kampioenskeuring toe. “Het is een mooie, kwaliteitsvolle groep driejarigen. Nikita is een sterk dravende merrie die mooi bergopwaarts loopt en die beschikt over veel takt en balans in haar bewegingen.” Rein en Dinie Bosch waren uiteraard bijzonder blij met dit succes. Met grootmoeder Zinnia behaalden zijn in het verleden beide mooie concours resultaten. Rein: “Zinnia kocht ik destijds van Bertus Kwarten. Zij komt uit de stam van Hilbert Meijering. Uit haar fokte ik met Stuurboord Juliea. Die is wel stamboek maar heb ik niet weer aangeboden. Ik heb haar verkocht. Ook Zinnia is er niet meer. Uit Juliea heb ik nog een volle broer van Nikita, de hengst Michael. Daar rijd ik af en toe mee voor mijn plezier. Nikita heeft al een veulen gebracht van Just Lucky maar dat veulen leeft niet meer. Wat we volgend jaar precies gaan doen met Nikita weten we nog niet. Harm Jan Veenstra heeft haar betuigd en hij is er zeer tevreden over. Misschien concours rijden. Ze zou een mooie opvolgster voor Zinnia zijn. Zij is heel makkelijk, eigenlijk makkelijker dan Zinnia, die was nog ietsje eigenzinnig. Heeft Icellie voor gezorgd, die makheid. Vanuit de dressuurkant is er overigens al een mooi bedrag voor Nikita geboden, die vonden haar interessant met name als fokmerrie. Maar dat doen we niet, we hebben Icellie gefokt, we hebben de moeder van Nikita gefokt en nu dan deze kampioen, we willen er gewoon van genieten.”

Twee, drie en vier

Plaats twee bij de driejarigen was voor Nertida (Cizandro uit Bertida keur preferent van Saffraan, fokker Hendrik Scholten uit Wezep) van Maarten Joris de Boer uit Wannerperveen. Haar grootmoeder is de bekende concoursmerrie Bertida (keur preferent van Nando). “Dit is een mooie scherpe merrie die best optrad en die beschikt over mooi opwaartse bewegingen waarin veel takt en balans.” De Icellie-dochter Noortje (uit Zodancy ster van Torino, fokker G. Jager uit Ees) van Nico Calis jr. uit Oosterstreek kwam uit op de derde plek. Ook zij heeft een bekende concours/ kampioensgrootmoeder namelijk Odancy (keur preferent sport van Interessant). “Noortje is een lang gelijnde merrie met goede verbindingen en zij draaft met grote passen.” Vervolgens kon Narianne M (Icellie uit Arianne M keur preferent van Patijn) van H. Meijers-Slagter uit Orvelte als vierde opstellen. “Een mooie, royale merrie met sterke verbindingen, een goede opwaartse draf en een merrie die achter sterk is.” Moeder Arianne bracht o.a Gerianne M (elite sport van Unieko) en zij heeft 101 WP. Zij is een halfzus van het concourspaard Kontiki (v. Eebert) van Marieke Scherphof. Deze platenbonte ruin heeft 24 WP en behaalde op deze dag aangespannen de tweede plaats.

Ook NTD

Plaats vijf in deze finale was voor Nendrini (Cizandro uit Bendrini elite Prok van Plain’s Liberator, fokker Wim Veneklaas-Slots uit Zeijerveld) van M. Scholten uit Elburg. Zij is een telg uit de vermaarde Zendrini-prestatie stam. “Een rassige merrie die de hals er goed op zet en er mooi inklimt.” De daarna volgde op plaats zes merrie Nerianne M(v. Icellie) is nauw verwant aan de als vierde geplaatste Narianne M (Icellie uit Gerianne M). Fokker is ook H. Meijers-Slagter. Geregistreerde was Harm Jan Veenstra uit Boyl maar hij heeft deze merrie verkocht naar Frankrijk. Zevende werd Nikita (Eebert uit Isabel st van Delviro HBC, fokker G.M. Benschop uit Harmelen) van Mts. J. de Jong uit Bakkeveen en Richard Hofstra uit Lytsewierum. “Dit is een compact en correct gebouwde merrie met veel hals, veel voorbeenbeweging, een goed achterbeen en een goede lichaamshouding.” De achtste die naar de NTD mag is Nicolinde (Fantijn uit Wilhelmin ster pref van Saffraan) van f/g Evert Sneller uit Zwolle en mede-ger. Henk Lassche uit Rouveen. Met deze stam boekte Evert Sneller al vele mooie successen. “Een jeugdige, rassige merrie met correct beenwerk die achter goed is maar voor nog even ruimer zou mogen.” Nicky Roos Landa (Icellie uit Jilanda vb van Fabuleus, fokker J. Dijkmans uit Eersel) van Harm Jan Veenstra is de laatste die naar de NTD mag. Ook deze stam bracht al menig concours/keuringspaard. “Dit is een paard met ras en een met een correcte bovenlijn. Ze is iets neerwaarts gebouwd maar ze liet een constante verrichting zien met takt en balans.”

Lendoline algemeen kampioen

Ze moest er in de regen voor strijden maar daar gaf ze niks is om, de vijfjarige elitemerrie Lendoline van Wout Liezen deed waarvoor ze is geboren namelijk showen. Met twee tweejarigen, twee de driejarigen en vier vier t/m zevenjarigen werd de kampioenskeuring een fraaie rubriek waarin wat te kiezen was. Maar Lendoline bleef de regie in handen houden.

Er waren 17 vier t/m zevenjarige merries die allen ster werden verklaard. Zes mochten naar de finale en deze zes gaan allen naar de NTD in het kader van de extra rubriek vierjarigen op de NTD. Kampioen werd Mereda II (Eebert uit Van Ereda ster van Waterman, fokker Ina Veldhuizen-Ter Maaten uit Barneveld) van M. Veldhuizen uit Goshen- Amerika. Het gaat hier om een nazaat uit de vermaarde Ereda-stam van Wijnand Meerveld die met veel succes werd voortgezet door wijlen Jan Veldhuizen. Van Ereda is een volle zus van het ereklassepaard Optimaal van Freek Saris. Mereda legde later op de dag overigens ook in handen van Freek Saris de alternatieve IBOP af en met twee voldoende resultaten (77 en 78,5) werd ze toen keur. Bauke de Boer: “Mereda is een enorm tuigtypisch bewegende merrie met veel allure, een goed voorbeengebruik en ze toont veel zweefmoment en ruimte in haar bewegingen.” Ina Veldhuizen was aanwezig en nam voor haar zoon de felicitaties in ontvangst. Ina: “Hij volgt het allemaal live daar in Amerika, hij weet nu overal al van. Eerst dacht ik nog ‘zal ik gaan of zal ik niet gaan’. Maar nu ben ik zo blij dit te mogen meemaken. Ik heb nog twee paarden, een rijpaard en Van Ereda. Toen Jan er nog was hadden we wat problemen met Van Ereda maar hij had toen al besloten haar bij Eebert te dekken. Ik heb een paar jaar gewacht en toen alsnog bij Eebert gedekt. Het ging ook niet helemaal zonder problemen maar ik heb een hele goede dierenarts. Nou, en nu hebben we dan dit mooie resultaat. De merrie was zo mooi vandaag ik vind dit een geweldige dag.”

Miss Elegant

Plaats twee ging naar Miss Elegant RSH (Cizandro uit Hello Beautiful RSH ster van Saffraan), fokker Marcel Ritsma uit Wijnjewoude) van E. van der Veen uit Opende waarbij haar naam haar typeert, aldus de toelichting van Bauke de Boer. “Deze merrie is een hoogbenige, rassige, scherpe merrie met veel jeugd en kwaliteit in het fundament. Zonder te bluffen showt ze zich met veel techniek in haar rondom goede actie.” Plaats drie werd voor Mathil (Sir Arie uit Cassandra st van Ulandro) van f/g. J. Assies uit Zeewolde. Hier gaat het om een telg uit de Zandra-stam van gebr. Den Otter uit Bruchem die naast hele beste keurings/en concourspaarden ook al vijf hengsten opleverde. “Dit is een heel complete merrie met een mooie halsvorm, kwaliteit in het fundament en een sterk achterbeengebruik. Ze zou er nog even meer in mogen klimmen.”

Vier, vijf en zes

Vierde stond Miss Feebert Eebert uit Fee keur van Patijn) van f/g Henk Scherphof uit 2e Exloërmond.” Een rassige merrie met een mooie nek, een mooie croupe en een merrie die over veel techniek en een goed achterbeen beschikt hetgeen ze met name in de eerste ronde heel goed liet zien.” Daarna volgde op plaats vijf Mianca (Idol uit Bianca ster van Nando, fokker P. Versteeg uit Leerbroek) van Niek Alting uit Sellingen. “Een royaal gebouwde, ruim voldoende dravende merrie.” Daarna volgde op plaats 6 de vos roan Madelief (Heliotroop uit Roswitha elite sport van Manno) van f/g. fam. Muggen uit Norg. Jan Muggen fokte uit deze stam ook de KWPN hengst Ditisem alsmede meerdere concourspaarden. Ditisem werd op deze dag derde in de damesrubriek met Fera Lueks-Muggen. ”Een merrie met sterke verbindingen die mooi bergopwaarts draaft met een goed achterbeengebruik. Voor mag ze iets meer doen.”

Buitengewoon best

Maar liefst twaalf keur/elitemerries kwamen zich presenteren waarbij de rubriek werd aangevuld met merries die ter plaatse even eerder keur of elite waren geworden door het afleggen van een tweede voldoende alternatieve IBOP. Zeven gaan er op de nationale toer. Uit deze groep kwam dan de Algemeen Dagkampioen Lendoline. Bauke de Boer omschreef dit selecte gezelschap als een groep buitengewoon beste merries. Kampioen werd dus de elitemerrie Lendoline (Eebert uit Gwendoline ster preferent van Manno, fokker Wim Cazemier in Spencerville – Indiana) van Wout Liezen uit Wanneperveen. Tabe de Jong zette stam op de kaart met onder andere de kampioens Patijn-dochter Wendoline maar met regelmaat komen we nazaten uit zijn stam tegen. Bauke de Boer kon haar duidelijk omschrijven. “Dit is een tuigpaard zoals je een tuigpaard wilt zien. Ze eist alle aandacht op, ze is een echter blikvanger en ze heeft een air van ‘mij kan niks gebeuren, ik ben toch de beste. Ze heeft heel veel uitstraling, een extra voorhandgebruik, het totaalplaatje geeft de doorslag.” As driejarige was ze nationaal kampioen. Wout Liezen: “Zo eentje kom je maar zelden tegen. Ze is zo mooi, hier kan ik zo intens van genieten. En weet je wat of het is: ze weet zelf ook dat ze zo mooi is, dat straalt ze uit vind ik. Ze is dragend van Icellie. Uit combinatie van Icellie maal de stam van Tabe de Jong heb ik vandaag al beste paarden gezien. Dus ik denk dat het de goede keuze is.” De tweede plaats was voor Leetida GK (Eebert uit Etida S keur van Vaandrager HBC) van f/g. Gert Koers uit Gees. Ze mag nu voor de derde keer naar de Nationale Tuigpaardendag. Moeder Etida heeft 63 winstpunten en grootmoeder Toetida (v. Nando) 63. Zij bracht ook het concourspaard Hugp (v. Patijn) die 96 WP heeft. “Dis is een zeer tuigtypsche merrie die goed in het rechthoekmodel staat. Ze heeft een fijn uitgesneden hoofd/halsverbinding en klom er extra in.”

Kersverse keurmerrie

Met een IBOP van 86,5 en een eerdere IBOP van 82,5 behoort Lidia (Cizandro uit Zilvia keur van Ranno, fokker Henk Reurink uit ‘t Harde) van de familie Pos uit Ankeveen nu ook tot het gilde der keur/elite merries en dat leverde haar de derde plaats en een uitnodiging voor de NTD op. “Een zeer aansprekende, tuigtypische merrie die met veel techniek in de benen heel deftig door de baan ging.” Dan gaat mee als vierde Marlina GSM (Heres GSM (Prok van Cizandro) uit Adelina ster pref van Selleen van f/g. Jan Thijs Seinen uit Punthorst, Kalina (Eebert uit Charisma keur pref van Waldemar, fokker Gerrie Hermanussen uit Beers) van Wout Liezen, als zesde Juliësta (Manno uit Celesta Reg A van Plain’s Black Magic, fokker Egbert Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht) van E.J. van Loenen uit Putten en als zevende Jennytou (Delviro HBC uit Winnetou elite preferent van Larix, fokker G. Bonestroo uit Oosterwolde Gld) van Henk Minkema uit De Wilgen.

Alle tweejarigen eerste premie

Alle zeven tweejarige merries ontvingen een eerste premie, zes gaan naar de Nationale Tuigpaardendag. Viggon van Beest was zeer enthousiast over deze groep tweejarigen. Kampioen werd O’linie (Cizandro uit Interlieni RSH keur van Unieko van f/g R. Mulder uit Abcoude. “Van Beest: ”Eenheel complete merrie met een mooi model en veel nek. Ze heeft veel allure en veel zweefmoment.” Daarna volgde op plaats twee Obella (Cizandro uit Sabella v. Manno, fokker Henk Kleyne Snuverink uit Haaksbergen) van de familie Pos uit Ankeveen. Ze is een zus van de keurmerrie Mabella en moeder Sabella (keur van Manno) was als driejarige NTD kampioen. Het is de stam waar de hengst Ranno uit komt. “Een goed ontwikkelde sterke merrie met veel ras, met een goede houding en een mooi voorbeengebruik en tevens een goed achterbeengebruik.” Oogappel (Cizandro uit Kroonjuweel ster van Emilano) van fokker/ge., H. Kruidhof uit Rouveen en J. Kruidhof uit Barhead is de derde die die meegaat. Viggon: “Een goed ontwikkelde merrie met heel veel ras en een lang voorbeen, met veel techniek en veel balans.”

Vier, vijf en zes

De vierde plaats ging naar Odeline GSM (Innovatief uit Genzeldine OMGH ster prok van Atleet), fokker R. Haasjes uit Staphorst) van Jan Thijs Seinen. “Een goed ontwikkelde merrie met ras en een lange hals, hard beenwerk, met zweefmoment en voldoende actie.” Daarna volgde op plaats vijf Ozamin (Eebert uit Izamin ster van Cizandro van f/g. Henk Lassche en Evert Sneller. “Een zeer goed ontwikkelde merrie met sterke bewegingen die nog iets meer jeugd mocht hebben. De zesde die mee mocht is Onassis (Eebert uit Evita keur van Plain’s Liberator van f/g. Bert Jan Calis uit Zeijerveld. “Een voldoende in het type staande merrie merrie die over actie beschikt.”

Veulens: Ritmeester aan kop

Regio Tuigpaard Noord had een prachtige veulenkampioen. De jury bestaande uit inspecteur Viggon van Beest, Etienne Raeven en Berend Huisman kregen 27 veulens te beoordelen. Het was het hengstveulen Ritmeester dat zich steeds weer mooi bleef maken en hij werd kampioen. Tesamen met nog vier veulens mag Ritmeester naar de Nationale Veulenkeuring op de Nationale Tuigpaardendag.

In vier groepen verschenen de 27 veulens voor de jury, 23 ontvingen een eerste premie. Daarvan nodigde de jury er negen uit voor de finale. Dat waren nazaten van Lanto HBC (3x), Icellie (2x), Fantijn (2x) Cizandro en Atleet.

Ook veulenkampioen van Icellie

Kampioen werd Ritmeester (Icellie uit Mendoline elite van Indiana) van f/g. Menk en Elsa Jongeling uit Aduard. Het gaat hier om een telg uit de stam van Tabe de Jong uit Hollum, de stam waaruit ook de Algemeen Kampioen CK Tolbert Lendoline (Eebert x Gwendoline ster pref prok van Manno) komt. Gwendoline is de grootmoeder van het veulen Ritmeester. Viggon van Beest: “Dit veulen is een voldoende ontwikkeld veulen met veel hals en goede verbindingen. Hij heeft een mooie stap, hij heeft veel actie en hij heeft ook veel zweefmoment. Het is een rondom aansprekend veulen dat uitmunt in techniek. Elsa (37) en Menko (41) Jongeling fokken naast rijpaarden ook al een aantal jaren tuigpaarden. Ze runnen de zorgboerderij Hoeve Paradij. Ze begonnen met de merrie Hilanda maar in 2017 kochten zij op de veulenveiling op de Nationale Tuigpaardendag het merrieveulen Mendoline, een dochter van de jonge hengst Indiana. Als tweejarige en als driejarige mocht Mendoline naar de NTD. Ritmeester is het eerste veulen van Mendoline en dit succes stimuleert zeggen de fokkers van Ritmeester. ”Het was direct een veulen met veel houding”, zegt Elsa. “Weet je wat zo mooi is, de paarden worden door de mensen op onze dagbesteding verzorgd. Zij doen alles, ook stal uitmesten en dergelijke. Ritmeester is dan ook hún kampioen.” Mendoline is weer gedekt door Icellie.

Zelfde foklijn

Tweede stond ook een Icellie en ook uit dezelfde foklijn. Het is het merrieveulen Royal Gwendoline, ster preferent prok dochter van Manno. Fokker/ger. is D. Hofman Jr. uit Workum. “Een zeer goed ontwikkeld veulen dat goed stapt en bergopwaarts is gebouwd. Het veulen heeft een mooie bovenlijn en een hard fundament. Het is een rondom heel aansprekend en compleet veulen .” De derde plek werd ingenomen door hengstveulen Ruben (Atleet uit Hilanda ster van Delvio HBC) van f/g. Hilbert Meyering uit Oosterhesselen. “Een voldoende ontwikkeld veulen dat lang gekoot is, hard beenwerk heeft en ook een mooi hoofd heeft. Hij toont veel balans en veel zweefmoment in zijn bewegingen. Het veulen kan schakelen en loopt technisch goed.”

Twee van Lanto HBC

Merrieveulen Renderose (Lanto HBC uit Unieko keuer van Tessarose) van f/g F. Postma en L. Postma-De haan uit Kollumpom behaalde plek vier. De naam verraadt al meteen haar roots: ze is een telg uit de Denderose-stam. Dit merrieveulen is een goed ontwikkeld, tuigtypisch veulen met veel front en veel zweefmoment. Achter zou iets meer kracht mogen worden ontwikkeld.” Rondalia HM is de naam van het als vijfde geplaatste merrieveulen. Ze is een dochter van Lanto HBC en Goldalina-W (elite van Atleet). F/g is Henk Minkema uit De Wilgen. Zij voert het bloed van de Kondalina-stam van de familie Korevaar. “Een voldoende ontwikkeld veulen met de hals er op en een mooie kap. Ze heeft een hard fundamenten en draaft ruim voldoende.” Het tweede veulen van Henk Minkema uit deze kopgroep formatie was ook een zoon van Lanto HBC en uit dezelfde moederlijn maar dit hengstveulen mag net niet naar de NVK.

Bron: KWPN