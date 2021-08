CK Tuigpaard Oost: Lenouk algemeen kampioen, Nalanita vooraan bij driejarigen

De laatste Centrale Keuring Tuigpaarden vond bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren plaats. Het aantal deelnemers was niet zo heel groot maar deze regio kan toch acht merries afvaardigen naar de Nationale Tuigpaardendag alsmede een veulen naar de Nationale Veulenkeuring. Algemeen kampioen werd keurmerrie Lenouk (v. Atleet) van Aris van Manen, Nalanita (v. Eebert) van Joop van Wessel stond bij de driejarigen vooraan en bij de veulens was Rebellie (v. Cizandro) van Henk Reurink de topper.

Viggon van Beest en zijn team Bauke de Boer en Lammert Tel waren te spreken over de kwaliteit. Viggon: “Met name in de finale hadden we veel kwaliteit maar als we in de breedte kijken kunnen we spreken van royale stermerries waarbij er maar een klein ondereind was.”

Twaalf driejarige stamboekmerries waren er. Daarvan werden er elf ster verklaard en werden er zes uitgenodigd voor de finale. Voor een viertal zat er een nationale uitnodiging. Drie maal was Cizandro de vader van een finalist en Heliotroop, Eebert en Idol waren de vader van elk één merrie. Uiteindelijk waren het Eebert, Cizandro, Heliotroop en Idol die de Ermelo-gangers leverden waarvan er twee paarden uit de stam van Joop van Wessel komen.

Van Wessel heeft kampioen met Nalanita

Van Wessel had zelf de kampioen in handen. Dat was Nalanita (Eebert uit Caunita ster pref prok van Stuurboord. Caunita heeft 10 veulens gebracht waarbij haar bekendste kinderen Icanita met 96 WP (elite van Colonist) en Hunita met 96 WP (elite van Manno) zijn. Viggon van Beest: “Nalanita is een tuigtypische, scherpe, goed ontwikkelde, opwaarts gebouwde rassige merrie die op stand in het front iets rijker mocht zijn maar als ze gaat bewegen zie je dat niet terug. Dan klopt alles weer en beweegt ze met veel techniek in de benen en gaat ze rijzen in de voorhand.”

Zandra-stam

Plaats twee werd voor Nuhuwandra (Cizandro uit Huwandra ster van Atleet, fokkers Gebr. den Otter uit Bruchem) van Gebr. van Manen uit Ede. Viggon van Beest: “Deze merrie is een heel complete tuigtypische merrie met charme en jeugd. Zij is mooi in verhouding gebouwd en ze is qua exterieur niet de mindere van de kampioen maar in beweging en dan met name in het opwaartse beeld moest ze toegeven op de kampioen. Daarbij was het totaalbeeld van de koploper ook wat royaler.”

Ook Van Wessel-stam

De derde plaats ging naar Nanita (Heliotroop uit Iwanita ster elite van Ditisem, fokker Jaap van der Meulen uit Broek), geregistreerden G. Kamphorst en G.H. Kamphorst uit Zwartebroek. De door Joop van Wessel gefokte hengst Heliotroop komt ook uit dezelfde stam. Van Beest: “Een scherpe, tuigtypische merrie met ras en veel schoft. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en ze wist in draf zeker aan te spreken. In de finale liet ze het qua beweging net even wat afweten terwijl haar concurrenten door bleven gaan. Ze wist wel het front te behouden.”

Showtime

De vierde die naar de NTD gaat is Nadien van ‘t Hooge (Idol uit G. ster van Victory) van f/g. Gerrit Bonestroo uit Oosterwolde. Viggon van Beest: ”Een merrie die qua ras onderdoet voor de boven haar geplaatsten maar die met name in front niet onderdeed voor de concurrentie. Ze is in haar optreden een uitgesproken tuigpaard dat heel veel front maakt en een groot zweefmoment heeft. Haar optreden was een show met veel blijheid waarna het prettig kijken was.”

Lenouk van Aris van Manen

Van de vier vier t/m zevenjarige stamboekmerries werden er drie ster. De kampioen had al een IBOP 79,5 op haar naam staan en zij werd dus gelijk keur en mocht naar de rubriek keur/elitemerries. Dat was Lenouk (Atleet uit Chinouk ster van Unieko, fokker B. Zwierenberg uit Lochem) van Stal Aris van Manen uit Nijkerk. Het is de stam die ook de hengst Waldemar opleverde. Lenouk’s grootmoeder Ninkie (keur preferent van Joviaal) is namelijk de moeder van Waldemar maar ook van volle broer Vitz Randall die 80 winstpunten heeft behaald. Viggon van Beest: “Lenouk is een fraaie, lang gelijnde, tuigtypische merrie met goede verbindingen die over veel formaat maar ook over heel veel uitstraling beschikt. Ze verkeerde in super conditie. In beweging bleef ze na alle presentaties continu doordraven en bleef ze er heel mooi overheen kijken. Ze wist op alle onderdelen te imponeren.”

Twee naar NTD

Vijf tweejarige merries kwamen er in de baan, allen ontvingen een eerste premie, twee gaan er naar de NTD. Kampioen werd Oreda (Atleet uit Fureda elite van Unieko ) van f/g Erik en Sander Daniëls uit Wageningen. De combinatie Unieko/Atleet lijkt garant te staan voor kampioenen. Oreda was als veulen al kampioen en die combinatie bracht meer successen. De stam bracht de familie Daniëls in de loop der tijd al vele kampioenen. Viggon van Beest: ”Deze lang gelijnde, kwaliteitsvolle merrie heeft zeer veel ras, een mooi hoofd en ze is mooi in verhouding gebouwd. Ze straalt jeugd uit. Ze beweegt met een goede actie en heeft veel techniek. Haar hals zou er nog iets meer op mogen staan.”

Zus van

De tweede merrie die een ticket voor Ermelo wist te scoren is Olien (Atleet uit Idelien ster van Cizandro) van fokker Gerrit Wijnne uit Nunspeet. Moeder Idelien is een volle zus van de bekende elite merrie Heidelien die 24 WP heeft. Viggon van Beest: “Deze merrie is een zeer goed ontwikkelde merrie met veel front, met een mooie schoft /schouderpartij en met een mooi hoofd. Haar croupe is iets recht. In beweging maakt ze ook veel front en haar voorbeengebruik spreekt aan. Achter werd ze later wat minder overtuigend en wat korter van beweging.”

Een naar NVK

Van de vier veulens ontvingen er drie een eerste premie, één mag er naar de NVK. Dat is kampioensveulen Rebellie (Cizandro uit Zilvia keur van Ranno) van fokker Henk Reurink uit ’t Harde. Ze is een volle zus van Lidia van de familie Pos die een dag eerder op CK Tolbert keur werd met een IBOP van 86,5 punten en ook van de vandaag ster verklaarde vierjarige Malia. Van Beest: “Dit was nog een jong veulen. Het hengstje heeft een mooi hoofd en presenteerde zich heel deftig. Hij heeft de hals er bovenop staan en beschikt over veel kap. Hij ging met veel show en dans door de baan. Achter moet hij nog krachtiger worden maar dit veulen is pas eind juni geboren.”

Twee

De twee deelnemers uit de rubriek vier t/m zevenjarige keur/elitemerries mogen ook naar de NTD. Dat dan ten eerste de kersverse al genoemde keurmerrie Lenouk alsmede Mudini (elite van Ditisem uit Gudine K ster van Atleet) van f/g, G. Kamphorst en G.H. Kamphorst uit Zwartebroek. Viggon van Beest: Mudini is een sterk gebouwde merrie die aansprekend draaft waarbij het sterke achterbeen extra opvalt.” Ze was al eens kampioen. In deze rubriek werd Lenouk de kampioen.

Kampioenskeuring

De rubriekswinnaars van de rubriek tweejarigen, driejarigen en vier t/m zevenjarige keur/elitemerries kwamen in de kampioenskeuring in de baan. Algemeen Dagkampioen werd de even eerder op de dag tot keurmerrie bevorderde Lenouk, de dochter van Atleet van Aris van Manen. Deze merrie wist ondanks haar meerdere optredens van geen ophouden en bleef imponeren. Het reservekampioenschap ging naar de driejarige Eebert-dochter Nalanita van Joop van Wessel.

Bron: KWPN