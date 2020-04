Concourspaard Zuidwester ‘gratis’ in de dekdienst

De niet-goedgekeurde hengst Zuidwester (Stuurboord x Fabricius) staat sinds kort ter dekking bij John en Ada Donck. De eigenaren van de hengst vragen 'geen' dekgeld, alleen de kosten voor het spermavangen en het insemineren (a 150 euro).

Zuidwester was als driejarige reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring, maar het verrichtingsonderzoek haalde hij niet. Hij werd later nog een keer aangeboden als achtjarige, maar toen hield de veterinair de hengst tegen. In de sport ontwikkelde Zuidwester zich tot een succesvol concourspaard in de ereklasse.

Bron: Facebook