De top-3 van… Henk Lassche

rondje fotografe Bekijk geeft er Dijk met naar Melanie de Hengstenkeuring langs top-3 en en vragen. Ze een KWPN tuigpaardtop-3 Brevink-Van Lassche. alleen de om Henk u niet te is Ermelo ook van foto’s zijn. bij de te het de hier gevoel hen redactrice maakte haar Onze op in aanwezigen

736 Larix) Martin Cat.nr Morero (Atleet x

bewegingen. voorkant. goede de Toos Als moet op Moeder volbloed fantastische gebruik ik en “Zeer letten.” hengst, hele en tuigpaard. veel uitstraling maat ook luxe heel ik hem ik ken goed was Met

cat.nr Oscar T 716 x (Icellie Cizandro)

toevoegen. type, Stam “Mooie hengst vind type brengt x actievolle interessant, zit goed sterk Cizandro Afstamming vooral Icellie van elkaar. sterk kan ik voorbeen. bewegingen Cizandro spectaculaire luxe Heel en in met sportpaarden.” met dan

Obrian (Kane HJ x 728 BFT Cat.nr Manno)

gebouwd. mee niet type, genoeg ik zich maakt Actievolle goed Goed bewegingen. lichaamsgebruik, met voorkant ken mooi. “Hengst om voldoende fokken.” sterk dan aan te goed kunnen maar Moederlijn lijkt

merries aantal naar “Algemeen: alledrie ik om eigenaren en dank want te zien gaan Maar brengen.” live keren die ze voor mogen. deze in het en VO. inspanningen op en ze alvorens ze nog mogen is Proficiat investeringen in fokkers selectie ons groot, alle te hoop m’n proces hengsten kans nu

Brevink-Van Melanie Atleet) Foto: Cat.nr 736 Morero Martin (v. Dijk

Bron: Horses.nl